La verità sulla malattia di Fabrizio Frizzi | il terribile annuncio in tv

Arisa e Levante - la verità sulla ‘lite’ trash : colpo di scena e video Video : Una gag che è andata avanti per un’intera giornata. Tutto è partito da una copertina di Vanity Fair con protagoniste #Arisa e #Levante. Di recente l’artista lucana ha deciso di cambiare look e dopo aver cavalcato per anni il ‘taglio corto’ ha deciso di puntare sul capello lungo. Per il settimanale [Video] la trentacinquenne si è ispirata al look della cantante siciliana. ‘La nuova Arisa somiglia a Levante’. Da qui è partita la messa in scena ...