La prima volta di Angela Colmellere | da sindaca a deputata

L'accoppiamento dei lofiformi filmato per la prima volta : Amore parassita Negli oceani del mondo ci sono oltre 200 specie di lofiformi abissali noti alla scienza, ma l'ambiente inospitale in cui vivono li ha resi soggetti di studio complessi. Il ...

Animali : misteriosa creatura degli oceani osservata per la prima volta in un VIDEO spettacolare : Nel profondo Nord Atlantico, una piccola rana pescatrice femmina dall’aspetto spettrale fluttua nelle acque scure come l’inchiostro, misteriosamente illuminata dalla sua sottile esca e dalle particelle di luce che illuminano le sue lunghe pinne. La sua luminosità spettrale svela che non è sola. Attaccato alla sua pancia, il suo “minuscolo marito”, un compagno parassita che si è fuso alla sua pancia. I ricercatori tedeschi Kirsten e Joachim ...

La Francia porta il deficit/Pil sotto la soglia del 3% per la prima volta dopo 10 anni : Per la prima volta da dieci anni la Francia torna sotto alla soglia del 3%. Secondo l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica, il rapporto tra deficit e Pil nel 2017 è stato del 2,6%, un dato addirittura inferiore a quanto previsto inizialmente. È la prima volta dal 2007 che i francesi rientrano nei parametri europei.Nel 2016 la Francia sforava ancora, restando uno degli ultimi Paesi europei oggetto di una procedura di infrazione ...

Qantas - Australia-Europa per la prima volta non stop in 17 ore con Boeing 787-9 : Teleborsa, - Da Perth, Western dell'Australia, a Londra in poco più di 17 ore. Un Boeing 787-9 Dreamliner della Qantas ha così inaugurato il primo volo commerciale di linea diretto non stop tra la ...

MONDO ITF FUTURES - La prima volta di Gian Marco Moroni : 8, A Antalya , Turchia, sfortunato sorteggio per Antonio Massara , opposto al primo turno al kazako Alexandr Nedovyesov, testa di serie numero 1, salito tre anni fa al numero 72 del MONDO. Il 22enne ...

“Alessia è terribile…”. Verissimo : parla Montrucchio. Mentre la moglie è all’Isola dei Famosi - per la prima volta Flavio dice quello che pensa veramente e delle difficoltà : “Ecco com’è vivere con lei” : Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate e più solide delle spettacolo. In questo momento lei è naufraga all’Isola dei Famosi e il marito sente fortemente la sua mancanza. In queste settimane ha fatto di tutto per farle arrivare il suo sostegno, è anche corso in Honduras per una dichiarazione d’amore e una bellissima sorpresa alla donna della sua vita. nell’ultima puntata di Verissimo l’attore ha parlato del ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Sci freestyle - Silvia Bertagna nella storia! Ha vinto la Coppa del Mondo di Big Air - prima volta leggendaria : Silvia Bertagna ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Big Air, disciplina di sci freestyle (non olimpica)! L’azzurra, grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima tappa a Quebec City (Canada), è riuscita a sopravanzare in classifica la svizzera Giulia Tanno per soli due punti e a trionfare (solo tre prove in calendario). Un risultato davvero incredibile per la 31enne che in carriera aveva vinto soltanto la tappa di Moenchengladbach nel ...

Volley : A1 Femminile - Scandicci vince a Pesaro ed è per la prima volta in semifinale : I PROTAGONISTI- Rossella Olivotto , myCicero Pesaro, - ' Siamo molto soddisfatte della stagione che abbiamo concluso. Da squadra neo-promossa, l'obiettivo che ci eravamo prefisse era la salvezza e ...

Filippini - gemelli contro : avversari in panchina per la prima volta in Serie D : Doveva succedere così. Non poteva essere certo una partita amichevole, una sfida all'acqua di rose, il primo duello da tecnici di Emanuele e Antonio Filippini. Il primo col Rezzato, l'altro col Trento:...

Sorpresa PUBG - mostrata in video nuova mappa 4×4 per la prima volta : PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battleground, è uscito un anno fa e se ci pensate nemmeno come gioco completo. Difficile da credere, ma in un solo anno questo gioco ha di fatto inventato un genere, quello del Battle Royale, e conquistato milioni di giocatori online. https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=VGCjdrMPE9E Anzi, un sottogenere che si è imposto sugli altri giochi e diventando il protagonista di migliaia di streamer. ...

Camera - la prima volta di Piero De Luca. Blitz in Aula di Gentiloni tra baci e abbracci : Per la prima seduta della XVIII legislatura, con l’elezione del presidente della Camera, fa il suo esordio da deputato anche Piero De Luca, figlio del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Mentre si consuma lo psicodramma del centrodestra, assente per le prime due votazioni, in Aula è arrivato per votare anche il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, accolto tra baci e abbracci dai ministri del suo governo, ...

“Ma è davvero lui?”. Karina Cascella in love : chi è il fidanzato. L’opinionista parla per la prima volta del nuovo compagno e svela la sua identità. Già - un vero colpo di scena : ”Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”. Con queste parola Karina Cascella, 38 anni, aveva presentato sui social il nuovo fidanzato. Dopo la lunga relazione con Salvatore Angelucci, ex tronista di ”Uomini e Donne”, l’opinionista di Barbara D’Urso posta uno scatto su Instagram mentre bacia il suo nuovo fidanzato. Da circa otto mesi, infatti, un uomo si è fatto spazio ...