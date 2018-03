La parata del presidente della Namibia su una cabriolet Patriot

FOTO : taglio del nastro e sindaci in parata con auto storiche per l'Antica Fiera di San Gregorio : Rispetto agli anni passati, la storica Fiera ha aperto i battenti sabato e non domenica, per 9 giorni di festa con un ricco calendario di spettacoli, eventi, incontri e convegni. Il taglio del nastro ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

“Sai - prima di parlare..”. Boom! La sparata ‘avvelenata’ di Gabriel Garko. L’attore pubblica una foto ‘da infarto’ e non si trattiene : social in delirio per il sexy attore : Non sempre le critiche sui social vengono apprezzate dai vip, proprio come successo all’attore Gabriel Garko. nei giorni scorsi il quarantacinquenne a pubblicato una foto che lo mostra nudo, coperto sa un solo asciugamano e con le gambe leggermente aperte. Lo scatto, pubblicato sul suo account Instagram, è stato invaso da commenti delle sua ammiratrice. Non tutte, però, hanno gradito la foto in versione ”sexy”, e ...

“Ecco la lista dei vip invitati”. Royal Wedding - sarà un vero “spettacolo”. Al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà una parata di volti noti. Tanti i nomi illustri - qualcuno invece “rosica” per il mancato invito… : Ognuno di noi quando pensa al matrimonio, oltre alle emozioni, inizia a ragionare su una ipotetica lista degli invitati. Noi comuni mortali dobbiamo pensare solo a parenti e amici, diciamocelo. invece se sei il principe d’Inghilterra la questione si “complica”, il problema è scegliere con cura anche tutti i vip da invitare, altrimenti qualcuno potrebbe restarci male. Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle ...

Milano - la Cina è vicina e in via Paolo Sarpi va in scena la parata per l’anno del cane fra draghi e lanterne : A chinatown oggi si festeggia capodanno: secondo il calendario cinese il 16 febbraio si è concluso l’anno del gallo e siamo ora entrati in quello del cane. draghi, lanterne, sfilate in costume a ritmo ti tamburo per le oltre migliaia di persone presenti alla parata. in Piazza Gramsci erano presenti cittadini ma anche istituzioni: sul palco il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Song Xuefeng, gli assessori comunali ...

Alisson : 'Roma - lo scorso anno mi sono sentito abbandonato. Su Biglia la parata più bella della mia carriera' : Il portiere della Roma Alisson ha parlato a Sportweek , magazine della Gazzetta dello Sport , della sua esperienza nel calcio italiano, svelando anche qualche curioso retroscena. È impossibile per un tifoso comprare una sua maglia: non è in vendita! 'Lo so. tante persone si lamentano e ...

Corea del Nord - la parata militare di Kim Yong-un - FOTO : Nel discorso, il leader non ha fatto riferimenti a piani nucleari o a nuove armi: ha descritto gli 1,1 milioni soldati effettivi come "tesoro" a difesa del Paese dalla politica ostile degli Usa. "...

Corea - parata militare di Kim con i missili prima delle Olimpiadi : 'Fino a quando l' imperialismo sarà presente sulla Terra e fino a quando la politica ostile degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord continuerà, non potrà cambiare la missione dell'...

Corea del Nord - in parata i missili intercontinentali : Il secondo test effettuato il 28 luglio è stato condotto per dimostrare al mondo il potenziale raggio d'azione utile del missile Hwasong 14. Nel primo test il Hwasong 14 lanciato da Panghyon su ...

Corea del Nord - parata dell'esercito/ Kim Jong-un : “Noi potenza militare globale”. La sorella a Pyeongchang : Corea del Nord, parata dell'esercito, Kim Jong-un: “Noi potenza militare globale”. La sorella arriva a Pyeongchang per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:30:00 GMT)

C’è stata una parata militare non prevista in Corea del Nord : Lo dice la Corea del Sud: non si sa che armi siano state mostrate, né perché non sia stato trasmessa in tv The post C’è stata una parata militare non prevista in Corea del Nord appeared first on Il Post.