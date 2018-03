La nostra video anteprima di Huawei P20 Pro | sì | ha proprio tre fotocamere dietro

Vegas Jones : «In Bellaria c’è tutto quello che sono ora». Ecco la nostra video intervista : Se hai tenuto d’occhio le nostre Instagram Stories, ti sarai accorto che qualche giorno fa noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare Vegas Jones per fare quattro chiacchiere sul nuovo album “Bellaria”. Uscito venerdì 23 marzo, il disco rappresenta al meglio la vita di Vegas in questo momento. Nella video intervista che trovi qui di seguito, Vegas ci ha raccontato tantissime cose: dai suoi spunti di ispirazione ai ...

Vegas Jones : «In Bellaria c’è tutto quello che sono ora». Ecco la nostra video intervista : Se hai tenuto d’occhio le nostre Instagram Stories, ti sarai accorto che qualche giorno fa noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare Vegas Jones per fare quattro chiacchiere sul nuovo album “Bellaria”. Uscito venerdì 23 marzo, il disco rappresenta al meglio la vita di Vegas in questo momento. Nella video intervista che trovi qui di seguito, Vegas ci ha raccontato tantissime cose: dai suoi spunti di ispirazione ai ...

Sparco Stint - una poltrona per videogiocatori veri : la nostra prova : In ufficio ho una poltrona Ikea. Si tratta di una Markus, acquistata qualche anno fa con la consapevolezza che essere un modello “top” di Ikea è un po’ come essere la più forte gazzella della giungla: puoi fare il gradasso con la tua specie, ma resti una bistecca per buona parte della fauna locale. Il punto è che il mio ufficio è un po’ strano e in un angolo ci ho ricavato una postazione da gamer, dove la cara vecchia Markus fa comunque il suo ...

Video. Questa nostra stupida canzone d'amore - i Thegiornalisti con Alessandro Borghi : Questa nostra stupida canzone d'amore , disponibile dal 21 marzo in streaming e download e in radio dal 23 marzo, è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album dei Thegiornalisti, previsto per l'...

Video e testo di Questa nostra stupida canzone d’amore dei Thegiornalisti - la dichiarazione pop di Tommaso Paradiso e Alessandro Borghi : Questa nostra stupida canzone d'amore dei Thegiornalisti ha debuttato il 21 marzo aprendo la strada al nuovo album di inediti della band e al loro già annunciato Love Tour. Dopo la non proprio musicalmente memorabile parentesi estiva della hit Riccione, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso e soci sembra riportare lo stile dei Thegiornalisti al più recente precedente di successo, quel Completamente Sold Out che li ha trasformati nel nuovo ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato più iconico della nostra generazione Video : Il fisico britannico Stephen Hawking [Video] è morto oggi all'eta' di 76 anni nella sua casa di Cambridge. I figli Lucy, Robert e Tim hanno immediatamente rilasciato una dichiarazione confermando la morte del padre: Era uno scienziato e un uomo straordinario. Il suo coraggio e la sua perseveranza hanno ispirato persone in tutto il mondo. Una volte disse, non sarebbe molto un universo se non fosse la casa delle persone che ami. Ci manchera' ...

Max - Nek e Renga insieme sono uno spasso : guarda la nostra video intervista sul disco : Venerdì 9 marzo è uscito “Max Nek Renga, il disco”, una grande raccolta dei loro successi reinterpretati a tre voci. In occasione della presentazione dell’album, noi di MTV abbiamo rincontrato Max Pezzali, Nek e Francesco Renga per una bella chiacchierata sui loro progetti insieme. Oggi è il giorno! E’ uscito il nostro album #MNRildisco, un modo unico per poter fermare nel tempo questa avventura meravigliosa. ...

Amanda - la bambina che per la scienza non poteva nascere : 'nostra figlia è un miracolo di Paolo VI' Video : Amanda è una bambina nata senza che la scienza sia riuscita a dare una spiegazione. La sua famiglia ne è convinta: si tratta di un miracolo da attribuire a Paolo VI . E non sono solo mamma Vanna e papaà Alberto Pironato ad esserne persuasi,...