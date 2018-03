La Nato ha espulso 7 diplomatici russi

Emirati Arabi Uniti : entra in scivolata contro l'alleNatore avversario - giocatore espulso : Il singolare gesto registrato durante la semifinale della Coppa del Golfo è costato l'espulsione a Khaleil Khameis Salem

Dubai - scivolata sull’alleNatore avversario : viene espulso [VIDEO] : Incredibile quanto successo negli Emirati Arabi e precisamente nel match tra Al Wasl e Al-Ahli-Dubai, valido per la UAE Arabian Gulf Cup, gara di semifinale e posta in palio altissima. L’Al Wasl conduce per 3-2, Mahdi Ali, l’allenatore del Al Ahli Dubai si china per prendere la palla in mano e guadagnare qualche secondo prezioso, arriva haleil Khameis Salem, entrata Killer sull’allenatore. Var ed espulsione clamorosa. Dubai, ...

M5s - Dessì riammesso da Di Maio/ Critica Pd : “ma non era espulso?”. Eletti SeNato e apertura alla Lega : M5s, Emanuele Dessì reintegrato tra gli Eletti al Senato: Di Maio "glissa" e risponde a Beppe Grillo. Critiche Pd, "ma non era stato espulso?", si apre asse con la Lega per il Governo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:52:00 GMT)

CondanNato perché taroccava cd : tra i candidati M5S esplode il caso Tasso|Caiata espulso : L’imprenditore: «Non è vero, ho presentato il casellario». Ma la sentenza c’è, non risulta solo perché è stata disposta la non menzione in quanto reato di lieve entità

Strage Florida - killer espulso perché violento "Antincendio azioNato per far uscire tutti" : Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza. Secondo la ricostruzione ha azionato l'allarme per far svuotare le aule e avere più bersagli da colpire.

Sparatoria a scuola - Florida/ Parkland - killer 19enne espulso per una lite : era ossessioNato dall’ex : Sparatoria in Florida, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:58:00 GMT)