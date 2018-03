La NASA sta per fare un annuncio sugli alieni? 22 000 000$ destinati agli UFO

La NASA vuole te! Questa estate 'tocca il Sole' con Parker Solar Probe : Scienza Ti restano 10 anni per ammirare la Grande Macchia Rossa di Giove Scienza La NASA festeggia i 5000 giorni di Opportunity su Marte Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie ...

Lo spazzolino «digitale» Iko conquista la NASA : Rivoluzione. Innovazione. Passione. Tre parole che ben riassumono lo spirito e l'attività di Melo srl, start up formata da giovani professionisti che hanno ideato e prodotto tre oggetti dedicati alla ...

Oscar 2018 - l’oro delle statuette brilla grazie a una tecnologia targata NASA : I vincitori della novantesima edizione, anno 2018, ormai li conosciamo. Ma forse non tutti sanno che l’oro dell’Oscar del cinema brilla grazie alle stessa tecnologia che aiuta i telescopi a vedere le galassie più distanti. Il rivestimento degli specchi, come della celebra statuetta, si basa sulla stessa tecnica messa a punto dalla Nasa. l’oro è infatti utile nello spazio, perché è in grado di riflettere le lunghezze d’onda infrarosse della luce, ...

Spazio : il docufilm “Expedition” conquista Houston - premiere alla NASA : Expedition sbarca a Houston. Il documentario diretto e prodotto da Alessandra Bonavina ha avuto la sua premiere al Johnson Space Center, centro voluto dal presidente Lindsay Johnson e a lui dedicato. Una prima assoluta per un documentario realizzato su una missione spaziale dell’ASI. Non era infatti mai successo che una produzione italiana trovasse ospitalità in una sede dell’agenzia spaziale americana. E lo ha fatto con tutti gli ...

"Plutone deve tornare a essere un pianeta. Aiutatemi". La NASA dà alla bimba una risposta che non dimenticherà : Il declassamento di Plutone a pianeta nano non ha lasciato tutti indifferenti. Per Cara Lucy O'Connor, una bambina irlandese di 6 anni, si tratta di una vera e propria ingiustizia, per questo motivo ha deciso di scrivere alla Nasa, cercando di persuadere l'agenzia a riclassificarlo nuovamente. Lei da tempo sogna di diventare astronauta e visitare i principali pianeti "incluso Plutone", quindi, "Nasa, devi risolvere questo problema per me"."Penso ...

Stazione Spaziale : nella tabella di marcia della NASA c’è anche la ISS : nella tabella di marcia della NASA, in primo piano, c’è Stazione Spaziale Internazionale. Mentre il lancio della nave russa di rifornimento Progress 69 è stato rimandato a data da definirsi, l’agenzia americana, tramite il Commercial Crew Program e insieme alle industrie partner Boeing e SpaceX , sta lavorando per riportare in America i lanci verso la Stazione orbitante. Ciascuna delle due compagnie partner – spiega Global Science ...

Rampa di lancio a Cape Canaveral in affitto : la NASA 'presta' la mitica base 39 : Ha tutto il carattere dell'innovazione, sotto ogni punto di vista, il progetto spaziale privato finanziato dalla SpaceX, società di proprietà del miliardario Elon Musk e sua creatura prediletta. Sembra che il proprietario della Tesla abbia in mente di fare un po' di "pubblicità" in concomitanza alle sue aziende. Tutto pronto per la partenza Musk ha dato notizia del nulla osta della Nasa a procedere con il lancio del vettore Falcon Heavy dalla ...

“Trovato nel parcheggio della NASA”. La scoperta che sconvolge tutti : era sotto lo storico edificio scientifico negli Stati Uniti. I ricercatori sono al settimo cielo : cosa è : È stata trovata in un parcheggio del Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland. Si tratta di una delle rocce con impronte fossili di dinosauro (e non solo) più ricche e affascinanti mai scoperte. Sulla lastra di arenaria lunga 2,6 metri e risalente a 100 milioni di anni fa, nel cuore del Cretaceo, sono state rilevate circa 70 tracce di otto differenti specie animali, tra le quali dinosauri, pterosauri, piccoli mammiferi e ...

'La terra è piatta e la NASA ci sta mentendo' : la spiegazione dei terrapiattisti cospiranoidi : ... se sfrecciamo nello spazio, l'acqua rimane ferma? Perché non si muove? Anche quando si spara un laser a circa 25 chilometri di distanza, se il mondo fosse davvero curvo, non si dovrebbe essere in ...

Un asteroide gigante si sta avvicinando alla Terra - l'annuncio della NASA : Un corpo roccioso dal diametro stimato tra i 500 metri e 1,2 chilometri si sta avvicinando alla Terra . A darne notizia è la Nasa che però rassicura che 2002 AJ129, questo il nome dell' asteroide , ...

La NASA esclude l'astronauta afroamericana - sarebbe stata la prima a bordo della Iss : Jeanette Epps sostituita per motivi che l'Agenzia spaziale americana non ha voluto rendere noti. Aveva fatto parte dell'equipaggio di riserva della missione...

Mistero NASA : astronauta rimossa dalla missione sulla Stazione Spaziale : La Nasa ha rimosso senza spiegazioni l’astronauta Usa Jeanette Epps dalla sua imminente missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Pochi mesi prima del lancio è stata sostituita con una collega. La Epps sarebbe stata la prima astronauta afroamericana assegnata all’equipaggio della Iss. La Nasa ha riferito che comunque ritornerà al centro spaziale di Houston per lavorare nell’Astronaut Office e che sarà tenuta in ...