La morte shock di Fabrizio Frizzi | la rivelazione sulla malattia segreta

Tennis - Caroline Wozniacki sotto shock : “Minacciata di morte durante la partita a Miami - nessuno ha fatto nulla” : Caroline Wozniacki è uscita visibilmente scossa dal campo dopo la sconfitta subita contro Monica Puig a Miami. La danese, attuale numero 2 al Mondo, era contrariata non soltanto per il ko contro la portoricana ma soprattutto per le minacce di morte che le sono arrivate dagli spalti. Un vero e proprio shock per la 27enne che infatti ha dichiarato: “durante la partita alcuni spettatori hanno minacciato di morte mia mamma e mio padre, mi ...

morte David Rossi - intervista shock a Le Iene : "Io mi prostituivo ai festini di Siena" : Presunti festini a base di sesso nelle campagne toscane, ai quali avrebbero partecipato dirigenti, magistrati, giornalisti, politici e un sacerdote. Parla un testimone. Il servizio di Antonino Monteleone a Le Iene. L'inviato ha...

morte Bruno Boban - il VIDEO SHOCK : il dramma allo stadio : Morte Bruno Boban, il VIDEO SHOCK. Il mondo del calcio ancora sconvolto per un’altra Morte, stiamo parlando di Bruno Boban, durante un incontro (giocato ieri) del campionato di terza divisione croata, la Treca HNL, l’esterno destro del Marsonia si è accasciato al suolo dopo aver accusato un collasso. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane calciatore, allo stadio tutti sotto SHOCK. Morte Bruno Boban, il ...

Modica sotto shock per la morte di Elena : Modica - Una donna molto bella e solare, Elena. E' morta oggi pomeriggio, ad appena trenta anni, mentre col marito e il figlioletto rientrava da Siracusa, dove aveva trascorso un pomeriggio di vacanza.

morte THOMAS RODRIGUEZ/ Francia : pubblico italiano sotto shock : MORTE THOMAS RODRIGUEZ, altra tragedia nel calcio dopo la scomparsa di Davide Astori: deceduto nel sonno il 19enne del Tours, come il capitano della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Serie B : striscione shock degli ultrà - nel giorno della morte di Astori : Dopo la morte del calciatore Astori, tutto il mondo dello sport si interroga sulle cause che hanno portato al tragico decesso del calciatore della Fiorentina. Certamente, i club calcistici alle prese già con una normativa abbastanza rigida, dovranno intensificare i controlli sanitari sui propri calciatori per prevenire casi come questo che hanno annichilito profondamente le istituzioni sportive con i loro tesserati e, in generale, anche i non ...

DANI ALVES SHOCK SU ASTORI/ "La sua morte non mi ha impressionato" - Leonetti : "Tacere è un obbligo" : DANI ALVES SHOCK su ASTORI, il brasiliano ex Juventus nella bufera: "Non lo conoscevo bene, la sua morte non mi ha impressionato. Ogni giorno muiono tanti bambini".(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:42:00 GMT)

morte Astori - anche Conte sotto shock : sconfitta col City ma “oggi non riesco a parlare di calcio” : Morte Astori – Antonio Conte conosceva bene Davide Astori per averlo allenato in Nazionale. Questa per l’allenatore del Chelsea è stata una giornata nera. Costretto controvoglia a giocare ugualmente la gara contro il City nonostante il pessimo stato d’animo dopo la notizia della Morte di Astori. Nel post gara, dopo la sconfitta, il tecnico ha parlato ai cronisti dimostrando di non aver molta voglia di discutere di calcio: “oggi ...

morte Davide Astori - retroscena shock : gli ultimi momenti con Sportiello ed il messaggio del portiere : Morte Davide Astori – Emergono nuovi clamorosi retroscena sulla Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore è stato trovato senza vita in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ecco i dettagli che riguardano le ultime ore di vita di Astori, secondo quanto riporta Sky Sport Astori e Sportiello ieri sera hanno giocato alla Playstation, poi il capitano ...

morte Davide Astori/ Cagliari sotto shock - malore per Diego Lopez : Morte Davide Astori: sotto shock in particolare il Cagliari, dove il difensore aveva giocato per sei anni. Un lieve malore per Diego Lopez, con cui il difensore scomparso ha diviso la maglia(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:20:00 GMT)

morte Astori - il racconto shock : “ecco cosa è successo” : Morte Astori – Mondo del calcio sotto shock, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori dopo un malore, un arresto cardiocircolatorio. In collegamento con i colleghi di Premium Sport, Cristiano Puccetti ha aggiornato tutti gli appassionati di calcio, scossi da questa tremenda notizia, sulle dinamiche dell’accaduto: “è successo stanotte! Se ne sono accorti stamattina, quando era in camera da solo, non rispondeva, non si è ...

morte Astori : anche Genoa-Cagliari giustamente rinviata - calciatori sotto shock : Morte Astori: anche Genoa-Cagliari dopo Udinese-Fiorentina è stata rinviata. I calciatori in campo hanno ricevuto la pessima notizia e sono parsi davvero sotto shock. Su tutti Perin e Bertolacci sconvolti dall’accaduto. Il presidente del Cagliari Giulini, quasi in lacrime, ha preteso il rinvio dell’incontro. Astori è stato un ex calciatore del club sardo. Giusto dunque rinviare la gara, adesso sembra si vada verso il rinvio verso ...