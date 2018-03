La mobilità condivisa conquista l’Italia | tra car sharing | bike sharing e car pooling

laragnatelanews

(Di martedì 27 marzo 2018) Fare a meno della propria auto per affidarsi a servizi che rientrano nella categoria della “mobility” () è qualcosa di impensabile per milioni di persone, ma questo non significa che le reali potenzialità dei servizi di trasporto sostenibili nati negli ultimi anni e approdati anche in Italia non siano stati accolti con entusiasmo da un numero crescente di persone. E’ da tempo che si parla delle enormi potenzialità di questi innovativi servizi di trasporto, e non è un caso se anche nel nostro paese le piattaforme distanno conoscendo una importante crescita. A conferma di quanto appena detto ci sono i dati relativi al II° Rapporto Nazionale sullaMobility realizzato dall’Osservatorio Nazionale diMobility promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dal Ministero dell’Ambiente. Il primo ...