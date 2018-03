La miglior canzone sui diritti umani è L' uomo nero di Brunori Sas

Oscar 2018 - la canzone del film Disney "Coco" vince il premio come "migliore canzone" : Si intitola "Remember me" (in italiano, "Ricordati di me") la canzone del lungometraggio Disney-Pixar "Coco" che ha vinto il premio come "Migliore canzone" agli Oscar 2018. Scritto da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, e interpretato in Italia da Michele Bravi, il brano è stato scritto per chi sente la mancanza di qualcuno, per chi sogna di stargli accanto, ma non può. La musica si trasforma così in un mezzo per unire le ...