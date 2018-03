lastampa

: #TorinoFC La legione straniera si è persa. E il Toro paga il prezzo più alto - gazzettaGranata : #TorinoFC La legione straniera si è persa. E il Toro paga il prezzo più alto - Malilla73 : ...legione straniera... - StefaniaFiducia : RT @CorriereTorino: Pensi alla Legione straniera ma arriva il colpo di fulmine -

(Di martedì 27 marzo 2018) Investiti 40 milioni per Rincon, Niang, Lyanco e Berenguer. Presi per fare la differenza, hanno deluso tra infortuni ed errori I conti alnon tornano più. Non solo in campo e in classifica, dove ...