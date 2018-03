huffingtonpost

: La fragilità degli ex angeli delle Ong - HuffPostItalia : La fragilità degli ex angeli delle Ong - cristal45678 : La vita ci rende più forti ma l''importante è rimanere se stessi sempre e avere la fragilità di guardare nel cuore… - PedriniMiriam : RT @roberto_marcato: È morto #Beltrame il #gendarme #francese che ieri si era offerto al posto degli #ostaggi. Onore a questo #eroe che con… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Qualche settimana fa ho partecipato come ogni anno alla presentazione dell'ottava edizione di "Il valore dell'aiuto",il rapporto annuale di Agire (l'Agenzia italiana per la risposta alle emergenze) di cui Amref fa parte sin dalla sua fondazione.Presentazione interessante, con molti dati e molti spunti di riflessione. Ma come era facile da prevedere, una buona parte dell'incontro è stato dedicato allo scandalo che ha colpito in primis Oxfam Gb e a cascata tutto il settoreOng.Ancora una volta siamo stati colpiti, a torto o a ragione, in massa. Tutti insieme. Come l'estate scorsa, quando i riflettori, italiani e non solo, si sono incagliati contro le naviOng nel Mediterraneo e hanno trasformato i colleghi di Msf o di Save the children, dadel mare in taxi del Mediterraneo. Tematica riemersa proprio in questi giorni a causaaccusa alla Proactiva open ...