La fiction Don Matteo | quale dei personaggi storici manca di più al pubblico?

Chi è Pippo di Don Matteo : nome vero - età - altezza e vita privata. Tutto sul mitico sagrestano della fiction di Rai 1 : L’11 gennaio è andato in onda su Ra1 la prima puntata dell’undicesima stagione di ”Don Matteo”. Terence Hill ha rispolverato la tonaca da parroco-investigatore per risolvere i crimini di Spoleto. Anche in questa stagione, accanto al prete in bicicletta, anche l’ormai storico personaggio del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, la perpetua Natalina (Nathalie Guetta), che continuerà a viziare ...

“Che tristezza!”. Don Matteo - l’accusa fa tremare la Rai. La polemica sull’amata fiction solleva un polverone ed è caos : Nella vita dei telespettatori italiani ci sono delle certezze. Una di queste si chiama Don Matteo e ha il volto del mitico Terence Hill. Un successo senza precedenti quello del sacerdote che risolve i casi di cronaca che scombussolano il paesino umbro e la Rai non può che gioire degli ascolti sistematicamente sopra la media. Le stesse vicende su cui indagare, gli stessi personaggi macchietta che gli fanno da contorno (quest’anno ...

Don Matteo 11 Anticipazioni : stasera - giovedì 15 marzo - la nona puntata della fiction Rai : Chiara, sorella della Capitana, torna a Spoleto mentre Sofia è determinata a scoprire chi è il suo vero padre.

Don Matteo 11 Anticipazioni : stasera - giovedì 8 marzo - l'ottava puntata della fiction Rai : Sofia mette alle strette Seba ma scopre la verità sull'incidente di Alice. Anna e Marco sono sempre più vicini.

“Basta - io mollo”. Don Matteo - l’addio di una delle figure storiche. La fiction di Rai 1 perde un pezzo fondamentale : “Non ce la faccio più - sono anni che faccio la stessa cosa…”. Sconcerto tra i fan : Sorella d’arte, per ben due volte, in pratica non avrebbe potuto far altro che seguire una strada similare a quella dei suoi famigliari. Parliamo della divertentissima Nathalie Guetta, la famosa Natalina della serie Don Matteo. Eh sì, perché (per chi non lo sapesse) Nathalie, classe 1958 (altezza 170 cm), è la sorella del disc jockey e produttore David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta. All’età di 16 anni lascia la ...

Lunetta Savino/ Tra teatro e fiction - una vita spesa per i diritti civili delle donne (Domenica In) : Lunetta Savino, la puntata di oggi del programma contenitore di Rai Uno ruoterà attorno all'attrice che torna in televisione per È arrivata la felicità 2. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:36:00 GMT)

Una donna contro tutti Renata Fonte - Liberi Sognatori : anticipazioni e trama della fiction TV di Canale 5 : Dopo i film tv dedicati a Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi, si chiude con 'Una donna contro tutti Renata Fonte' , dedicato a un'eroina ambientalista e una politica che credeva nei suoi ...

Uomini e Donne gossip : Amedeo Andreozzi nel cast della fiction Immaturi : Amedeo Andreozzi ha realizzato il suo sogno, esordirà nella serie tv Immaturi Al centro dell’attenzione del gossip nelle ultime ore Amedeo Andreozzi, personaggio divenuto noto grazie al Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo la rottura con Alessia Messina l’ex tronista si è dedicato con tutto se stesso al lavoro, realizzando un suo grande sogno. Andreozzi ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Amedeo Andreozzi nel ...

Don Matteo stravince ancora - ecco perché la fiction con Terence Hill conquista il pubblico (ogni volta) : Eternamente affidabile. Don Matteo stravince ancora. Undicesima stagione ed è subito record su Rai1. 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share per il primo episodio – L’errore più bello – e 8.657.000 di spettatori con 37.44% di share per il secondo – Scene da un matrimonio. Impossibile resistere al prete che risolve i casi di detection prima dei carabinieri (e che con i carabinieri confligge raramente). Tanto che un blockbuster come San ...

Dov'è ambientato Don Matteo 11? Location e ambientazione della fiction di Rai Uno : Dove è ambientato Don Matteo 11? Le Location e l'ambientazione della fiction di Rai Uno sono mozzafiato, non possiamo negarlo, ed è per questo che molti spettatori sono curiosi di sapere di che luoghi si tratta. Magari perché si è interessati a visitare quei posti, dopo esserne rimasti affascinati, o magari solo per arricchire le proprie conoscenze. Come ben saprete, nelle ultime stagioni la Location di Don Matteo è cambiata, ma non si è ...