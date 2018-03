La donna protagonista in Death Stranding sarà Diane Kruger?

optimaitalia

La donna protagonista in #DeathStranding sarà #DianeKruger?

(Di martedì 27 marzo 2018)continua a essere oggetto di mistero per tutti coloro che attendono l'esclusiva PlayStation 4 diretta da Hideo Kojima. Sappiamo che il gioco vanterà delle collaborazioni con importanti volti dell'industria cinematografica, che presteranno il loro volto per dar vita ai protagonisti: tra questi citiamo Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen. Ma sappiamo anche che, insieme all'uomo interpretato da Reedus, cianche unafemminile a fare da cardine nella storia. Questapotrebbe essere interpretata dalla nota attrice, scopriamo perché.L'indiscrezione, che in realtà è più una speculazione vera e propria, è stata lanciata dallo youtuber YongYea, che ha pubblicato sul proprio canale You Tube un video in cui analizza la questione e ipotizza sulla presenza dell'attrice, nota per essere comparsa in National Treasure e Bastardi ...