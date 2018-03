La Catalogna sta diventando un problema di tutti

Catalogna - Puigdemont resta in cella in attesa della decisione sull'estradizione : Le autorità tedesche hanno deciso di mantenerlo in carcere dopo l'interrogatorio avvenuto oggi nello Schleswig-Holstein, in Germania

Catalogna - dopo l’arresto di Puigdemont la Spagna è in stallo istituzionale : Non è facile spiegare la crisi politica che sta lacerando la società catalana, per provare a definire il quadro si potrebbe partire dalle reazioni di queste ultime ore. Felipe González, lo storico premier socialista che nel 1986 portò la Spagna nell’allora Comunità economica europea, qualche giorno fa ha invocato a gran voce prudenza. L’ex premier sperava che il giudice Pablo Llarena, titolare dell’inchiesta sui leader del ...

Catalogna - scontri tra manifestanti e polizia : 87 feriti - 4 arresti : Gli incidenti durante le proteste questa sera e questa notte a Barcellona contro il fermo di Carles Puigfemont in Germania hanno fatto 87 feriti leggeri. Migliaia di persone sono scese in piazza a ...

Catalogna - Puigdemont arrestato dalla polizia tedesca alla frontiera con la Danimarca : La polizia tedesca ha fermato Carles Puigdemont al confine con la Danimarca. L’arresto è una conseguenza del mandato di cattura emesso dalle autorità spagnole che imputano all’ex presidente catalano il reato di ribellione violenta, nel tentativo di ottenere l’indipendenza della Catalogna. Puigdemont è stato portato nella prigione di Neumuenster e ...

Catalogna : scontri manifestanti-polizia : ANSA, - BARCELLONA, 26 MAR - Decine di migliaia di manifestanti a Barcellona, Girona e in altri centri della Catalogna sono scesi in piazza e hanno anche ingaggiato scontri con la polizia, in segno di ...

Catalogna - media : Puidgemont valuta richiesta asilo in Germania : Secondo alcune fonti giudiziarie riportate dai media tedeschi, Carles Puigdemont starebbe considerando di chiedere asilo in Germania. "Se lo farà, la domanda sarà esaminata come qualsiasi altra dall'...

Catalogna - Puigdemont arrestato in Germania e portato in cella | : L'ex presidente della Generalitat è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera con la Danimarca. Era diretto in Belgio. In attesa che si decida sull'estradizione, è ...

Giro di Catalogna 2018 : Alejandro Valverde conquista la corsa. Ultima tappa a Simon Yates - che vince in solitaria a Barcellona : Alejandro Valverde conquista la 98ma edizione del Giro di Catalogna, mettendo così il suo terzo sigillo nella corsa iberica dopo quelli dello scorso anno e del 2009. L’Embatido ha gestito alla perfezione la tappa finale, riuscendo a mantenere il vantaggio in classifica generale. Sul traguardo di Barcellona esulta invece il britannico Simon Yates, che con una grande azione nel finale riesce ad anticipare il gruppo e conquistare la vittoria in ...

DIRETTA/ Giro di Catalogna 2018 streaming video e tv : Mas da solo in testa (7^ tappa) : DIRETTA Giro di Catalogna 2018 7^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della settima e ultima frazione, il Montjuic per gli ultimi verdetti (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:57:00 GMT)

