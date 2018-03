La bravura dell' attore Maurizio Aiello nell' interpretare un ruolo negativo

La bravura dell'attore Federico Russo nella serie Don Matteo Video : L'attore Federico Russo [Video] fa parte del cast dell'undicesima stagione della #Fiction #Don Matteo, in cui interpreta il ruolo del giovane Seba, innamorato di Sofia. Bisogna sottolineare che il successo per l'attore Federirco Russo è arrivato in giovane eta', con la partecipazione alla longeva serie I Cesaroni, che vede come protagonista l'attore romano Claudio Amendola. In questa serie interpreta dal 2006 al 2014 il ruolo di Mimmo, il terzo ...

La bravura dell'attore Federico Russo nella serie Don Matteo : L'attore Federico Russo fa parte del cast dell'undicesima stagione della fiction Don Matteo, in cui interpreta il ruolo del giovane Seba, innamorato di Sofia. Bisogna sottolineare che il successo per l'attore Federirco Russo è arrivato in giovane età, con la partecipazione alla longeva serie I Cesaroni, che vede come protagonista l'attore romano Claudio Amendola. In questa serie interpreta dal 2006 al 2014 il ruolo di Mimmo, il terzo dei tre ...

La bravura dell'attrice Ludovica Bizzaglia : un personaggio difficile : L'attrice Ludovica Bizzaglia nel corso di questa stagione televisiva ha dimostrato il suo grande talento, con il suo personaggio di Anita Falco nella longeva soap opera di Rai Tre, Un Posto Al Sole. Bisogna sottolineare che in Un Posto Al Sole veste i panni di una giovane ragazza: Anita, che viene da un passato difficile, dovuto alla morte per overdose della madre. Un altro aspetto importante è il rapporto complicato con il poliziotto Luca ...

Sanremo - Pierfrancesco Favino emoziona tutti : rivedi il suo pezzo recitato. Commozione per il pubblico dell’Ariston e per i telespettatori. Un momento di bravura unica : Pierfrancesco Favino è la vera rivelazione di questo festival. In occasione della finalissima, poi, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha regalato al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori un pezzo di bravura davvero rara, degno dei più grandi. Il tema è l’immigrazione, e Favino è arrivato dritto al cuore di tutti con un testo ricco e che lui ha interpretato da brividi. Subito dopo la sua performance anche ...