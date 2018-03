Kim Jong-un è andato in Cina in treno?

Kim Jong-un - l'ennesimo colpo di scena sfocia nel 'mistero' Video : 4 #Kim Jong-un possiede l'incredibile capacita' di catalizzare l'attenzione del mondo nelle maniere più impensabili. Far accendere i riflettori su quello che, fino a poco più di un anno fa, era lo 'Stato eremita' con gli spericolati test missilistici e le minacce nucleari è stato fin troppo facile. Ma il 2018, per il momento, è l'anno del disgelo tra le due Coree, favorito dalla 'tregua olimpica' e potrebbe passare alla Storia per ...

È in corso una visita riservata di Kim Jong-un a Pechino - dice Bloomberg : Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, è arrivato a Pechino, in Cina, per una visita che non era stata annunciata, scrive Bloomberg citando tre fonti. Se fosse confermato, sarebbe il primo viaggio all’estero di Kim Jong-un da quando è The post È in corso una visita riservata di Kim Jong-un a Pechino, dice Bloomberg appeared first on Il Post.

Primo viaggio di Kim Jong-Un all'estero? Bloomberg : visita in treno del leader nordcoreano a Pechino : Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha fatto oggi una visita a sorpresa a Pechino, in quello che è il suo Primo viaggio all'estero dalla presa del potere a fine 2011: lo riporta l'agenzia Bloomberg citando tre fonti a conoscenza del dossier. Le voci si sono diffuse nella capitale cinese dopo le immagini della Nippon tv e di altri media giapponesi dell'arrivo di un treno nordcoreano nella capitale cinese, blindato e simile a quelli usati dal ...

Trump-Kim Jong-un - sede del vertice : i bookmakers mettono l'Italia in lizza Video : Un evento internazionale può diventare oggetto di scommesse, anche se non si tratta di una manifestazione sportiva. Così, a quanto pare, ci sono persone disposte a scommettere pure sull'annunciato confronto politico tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un. A darne notizia è l'agenzia Agimeg, specializzata su notizie relative al mercato del gioco che ha reso note note le quote sul summit: oggetto di ...

Kim Jong-un incontra Trump - ecco la possibile sede del vertice Video : Non esiste ancora una data e nemmeno una sede per ospitare l'atteso bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Nord [Video], dove per la prima volta nella Storia un presidente americano in carica ed un leader nordcoreano si confronteranno faccia a faccia. Gli ultimi avvenimenti internazionali, però, fanno intuire che la sede idonea per ospitare un incontro fondamentale per porre le basi di una soluzione alla lunga crisi coreana sia stata gia' scelta ...

AIDAA scrive a Kim Jong-un : “Basta uccidere cani - diventate vegetariani” : “Caro presidente Kim Jong-un, le scrivo per chiederle di smetterla di obbligare il suo popolo a uccidere e mangiare cani, capisco le necessità di alimentare il suo popolo sottoposto a sanzioni internazionali ma credo che lei potrebbe trovare una nuova soluzione per tutti gli abitanti della Repubblica Democratica di Corea avviando il primo esempio di alimentazione vegetariana di massa, sarebbe un esperimento mondiale senza precedenti e con ...

Kim Jong-un dovrà scoprire le sue carte per un accordo con Trump : ... mentre gli americani potrebbero riconoscere l'immutabilità della frontiera tra le due Coree, ovvero la sopravvivenza della Corea del Nord, aprendo un'ambasciata a Pyongyang e sostenendo l'economia ...

