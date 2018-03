Juventus | Cuadrado svolge parte del lavoro in gruppo

Sorpresa Juventus : Allegri ritrova Cuadrado : TORINO - In attesa del rientro dei nazionali Massimiliano Allegri può intanto godersi una buona notizia, perché dopo aver riabbracciato Mandzukic - rientrato in anticipo dagli impegni statunitensi ...

Juventus al lavoro senza i nazionali : Cuadrado rientrato a Vinovo : Dopo essersi ritrovata ieri a Vinovo, al termine dei quattro giorni di riposo concessi dal tecnico Massimiliano Allegri, la Juventus, senza i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali, ha proseguito la preparazione in vista della ripresa del campionato che, il 31 marzo, la opporrà al Milan. Il gruppo bianconero questa mattina è stato impegnato in una breve parte tecnica, per poi dedicarsi ai cambi di direzione. Juan ...

Juventus - da Cuadrado a Bernardeschi il punto sugli infortunati : i dettagli Video : Questa mattina, i cancelli di Vinovo hanno riaperto e i giocatori della Juve sono tornati nel loro centro sportivo per allenarsi in vista della ripresa del campionato. Il gruppo bianconero è però piuttosto scarno poiché i nazionali assenti sono ben 14. In casa #Juventus, in questi giorni, si sta soprattuto pensando a recuperare gli infortunati. In particolare sono quattro i giocatori che tengono in apprensione [Video]Massimiliano Allegri, si ...

Juventus - da Cuadrado a Bernardeschi il punto sugli infortunati : i dettagli : Questa mattina, i cancelli di Vinovo hanno riaperto e i giocatori della Juve sono tornati nel loro centro sportivo per allenarsi in vista della ripresa del campionato. Il gruppo bianconero è però piuttosto scarno poiché i nazionali assenti sono ben 14. In casa Juventus, in questi giorni, si sta soprattuto pensando a recuperare gli infortunati. In particolare sono quattro i giocatori che tengono in apprensione Massimiliano Allegri, si tratta di ...

Juventus - allarme infermeria : si ferma Chiellini. Novità su Cuadrado e Bernardeschi : Juventus, allarme infermeria- Dopo il mezzo passo falso contro la Spal, il quale ha concesso al Napoli di accorciare le distanze a -2 punti, la Juventus è pronta a concentrarsi in questo finale di stagione che si annuncia elettrico ed entusiasmante. Bianconeri ancora in corsa su 3 obiettivi su 3. Notizie non di certo entusiasmanti […] L'articolo Juventus, allarme infermeria: si ferma Chiellini. Novità su Cuadrado e Bernardeschi proviene da ...

Juventus : Cuadrado - intervento riuscito. Tornerà tra 30 giorni : Prima il responso, poi l'operazione. Juan Cuadrado si è sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere il problema agli adduttori che lo tiene fuori dal campo ormai dalla fine del mese di dicembre ,...

Juventus : Cuadrado si è operato - ecco quando tornerà in campo : Juan Manuel Cuadrado quest’oggi è stato operato. Alla fine l’esterno offensivo dei bianconeri ha dovuto cedere: la terapia conservativa ha dato esiti negativi e, questa mattina, il colombiano si è sottoposto ad un intervento chirurgico. In questo modo verrà risolta la spinosa pubalgia che da qualche settimana lo aveva costretto ai box. Questo il comunicato del club bianconero sulla vicenda: Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla ...

Infortunio Cuadrado - il comunicato della Juventus : l’operazione ed i tempi di recupero : Infortunio Cuadrado – “Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della Dott.ssa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica”. ...

Probabili formazioni / Atalanta Juventus : quote - le ultime novità live. Allegri senza Dybala e Cuadrado : Probabili formazioni Atalanta Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Bergamo nell'andata della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:51:00 GMT)

Infortunio Cuadrado/ Intervento chirurgico per pubalgia : il calciatore della Juventus in silenzio sui social : Infortunio Cuadrado, Juventus news: il centrocampista colombiano sarà costretto all'Intervento chirurgico per ridurre la pubalgia che lo tiene fermo ormai da diverso tempo. 2 mesi di stop.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus - parla Marotta : “Cuadrado out? Ecco cosa faremo” - poi svela il futuro di Orsolini : Calciomercato Juventus – Juan Cuadrado dovrà essere operato per la pubalgia. Questo l’esito della visita specialistica a cui si è sottoposto l’esterno colombiano. Il giocatore della Juventus dovrà quindi stare fermo per almeno due mesi ma rischia anche uno stop più lungo. In questi giorni si è ipotizzato l’arrivo di un nuovo esterno con i nomi di Politano e Carrasco. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ...