Juventus all'assalto di un giocatore dell'Inter : All'orizzonte c'è l'ultimo scorcio di campionato e per molte squadre è ancora il tempo di rincorrere i propri obiettivi. Non fanno eccezione le storiche rivali del calcio italiano: Juventus ed Inter. I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e sognano quello che sarebbe uno storico triplete. Quello centrato nel 2010 da un'Inter che, invece, oggi è costretta a rincorrere. I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova identità che li possa ...

EMRE CAN ALLA Juventus? / Il Liverpool potrebbe proporre il rinnovo al tedesco : EMRE Can ALLA JUVENTUS? I bianconeri insistono per il tedesco del Liverpool, ma il Real Madrid è pronto a inserirsi nell'affare. Intanto però spunta per il centrocampo Ramsey dell'Arsenal.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:13:00 GMT)

Verso Juventus-Milan - Allegri-Gattuso : filosofie a confronto : Il rasoio del Pallone Calcio e filosofia, per qualcuno un ossimoro, per altri un'inevitabile riflessione su passioni e ossessioni della contemporaneità. A scomodare la filosofia nel nostro caso ci ha ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Diretta/ Juventus Fiorentina (risultato live 1-3) streaming video Rai.tv : Montaperto illude - Gori allunga! : Diretta Juventus Fiorentina, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:14:00 GMT)

Juventus-Real Madrid - biglietti esauriti in poche ore : Allianz Stadium sold out : Non è stato nemmeno necessario dare il via alla vendita libera: esauriti i tagliandi per Juventus-Real Madrid in poche ore L'articolo Juventus-Real Madrid, biglietti esauriti in poche ore: Allianz Stadium sold out è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Allegri scherza : 'Buon finale di stagione a tutti - un po' meno a Sarri' : ... "In campionato sarà Juve-Napoli fino alla fine della stagione " ha proseguito Allegri ai microfoni di Sky Sport -, soprattutto perché basta vedere il nostro calendario e avremo tre scontri diretti, ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017 : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'oro 2016-2017 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Allegri ha preceduto Gasperini e ...

Juventus - rebus Pjanic : due soluzioni per Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri non sa ancora in che condizioni ritroverà i tanti nazionali, ma a otto giorni dal quarto di Champions d'andata contro il Real Madrid almeno una certezza ce l'ha: senza ...

Napoli - Mertens/ "La sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus la nostra finale Scudetto" : Napoli, Mertens: l'attaccante belga della squadra di Maurizio Sarri svela come gli azzurri stiano aspettando con ansia la sfida contro la Juventus del prossimo 22 aprile all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Juventus - Allegri strepitoso tra dicembre e marzo. Ma ora serve di più : Marzo è un mese di passaggio, che saluta i rigori dell'inverno e accoglie i colori tenui della primavera. Per la Juventus di Massimiliano Allegri marzo è di solito crocevia della stagione. Nel ...

Juventus. allenamento a Vinovo poi un giorno libero : Vinovo - La Juventus ha svolto oggi il terzo e ultimo allenamento della settimana. La squadra, ancora priva di molti nazionali, stamattina ha lavorato a Vinovo in vista della gara di sabato prossimo ...

Juventus - allarme Khedira. Il centrocampista tranquillizza tutti : “Solo un indurimento muscolare…” : Juventus, allarme KHEDIRA- allarme in casa bianconera, ma fortunatamente un allarme già rientrato. Dopo lo scontro tra Thiago Alcantara e Khedira, durante il match di ieri sera tra Spagna e Germania, il centrocampista ha abbandonato il campo. Preoccupazioni tra lo staff tedesco e quello bianconero, ma è stato lo stesso Khedira a tranquillizzare tutti tramite […] L'articolo Juventus, allarme Khedira. Il centrocampista tranquillizza tutti: ...