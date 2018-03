Juve | obiettivo Paulinho

Higuain - obiettivo triplete : 'Questa Juve punta a vincere tutto' : Higuain L' impresa di Wembley ha messo in mostra la fame di vittorie della Juventus : vincere ancora, in Italia e in Europa, a dispetto degli avversari che sognano cali di forma o di tensione per ...

Juventus - è gioia grande ma non chiamatela “impresa” : raggiunto l’obiettivo minimo - l’organico del Tottenham non è all’altezza dei top player bianconeri : La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi ...

Juventus - parla Rugani : “vi svelo il mio rapporto con Allegri e il mio obiettivo per questa stagione” : Daniele Rugani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ in cui è tornato a parlare del derby, soffermandosi sull’azione Obi e Belotti in cui il Torino ha sfiorato il gol: “Ho dovuto fare una scelta: o mandare Obi sul destro, che è il suo piede debole, oppure indurlo al passaggio a Belotti, pur restando in condizioni di poterlo marcare. Alla fine l’ha passata, in qualche modo sono riuscito a ...

Juventus - Marotta indica la via : 'La Champions sogno e obiettivo' : TORINO - Se il Napoli è stato accusato di aver mollato l' Europa League e di essersi arreso troppo presto al Lipsia nei sedicesimi di Europa League, alla Juventus non si molla niente. A confermarlo ...

Juventus - pazza idea Buffon : obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? : Juventus, pazza idea Buffon: obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, pazza idea Buffon- Continua a tener banco il futuro di Gigi Buffon. Addio al calcio a fine anno o ancora in campo per un’altra stagione? Ancora tutto da valutare. Lo stesso diretto interessato ha confermato che si incontrerà con il ...

Calciomercato Juventus - obiettivo a sorpresa : ecco Ferreira Carrasco : TORINO - Una pista a sorpresa per la Juve . Con Cuadrado che rischia un lungo stop e un intervento per la pubalgia e dopo aver sondato il Sassuolo per Politano(conteso con il Napoli), la società ...

Juventus - Bartra obiettivo concreto : da valutare il futuro di Howedes e Rugani : Juventus, Bartra obiettivo concreto: da valutare il futuro di Howedes e Rugani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Bartra – La Juventus pensa al futuro. Non solo Han e Pellegri. I bianconeri osservano attentamente anche il capitolo difesa. Definito l’acquisto di Caldara, il quale vestirà bianconero a partire dalla prossima stagione, la ...

Juve - no secco dalla Roma - e il Milan piomba su un obiettivo bianconero Video : Il calciomercato [Video] sta per entrare nella fase più calda. I top club sono alla ricerca dell'occasione da non perdere per rinforzare le rose. La #Juventus ha bisogno di un nuovo centrocampista e di un esterno anche in ottica futura. Il #Milan, secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, non operera' in entrata in questa sessione di gennaio. Non è detto, però, che qualora si presentasse una buona occasione, grazie ...

Federico Bernardeschi/ Juventus news - l'ex Fiorentina : vi dico qual è il mio obiettivo : Federico Bernadeschi, Juventus news: l'ex viola ha chiarito perché ha detto subito sì ai bianconeri. Il ragazzo si è poi messo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocare ovunque.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Calciomercato Juventus : obiettivo Bellerin passando per Pau Lopez : Il pensiero della Juventus è già orientato al futuro e alle prossime stagioni. Infatti la squadra di Massimiliano Allegri sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione con un nome che spicca su tutti gli altri. Stiamo parlando di Hector Bellerin, difensore spagnolo in forza all’Arsenal di Arsene Wenger. L’interesse dei bianconeri per il giocatore non è affatto una novità e ora dopo ora questa suggestione prende sempre ...

Juventus - Pellegrini obiettivo per il centrocampo : il piano per arrivare al giallorosso : Juventus, Pellegrini obiettivo per il centrocampo: il piano per arrivare al giallorosso Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pellegrini obiettivo PER IL centrocampo – La Juventus sta cercando di rivoluzionare il suo centrocampo. Sempre più probabile l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, mentre a nel panorama italiano interessa parecchio ...