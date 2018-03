Juve | Hector primo rinforzo in difesa

Juventus - Hector e Spinazzola : sarà addio ad Alex Sandro e Asamoah : Juventus, Hector E Spinazzola- La Juventus è pronta a ridisegnare totalmente i connotati della corsia mancina in vista della prossima stagione. Come noto, resta da valutare il futuro di Alex Sandro. Il terzino brasiliano dovrà decidere e valutare il da farsi. Come più volte sottolineato da Marotta: “Alla Juventus si resta se realmente motivati. Tutti […] L'articolo Juventus, Hector e Spinazzola: sarà addio ad Alex Sandro e Asamoah ...