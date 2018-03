Justin Trudeau ha assolto sei capi indigeni Tsilhqot’in | 150 anni dopo la loro morte

Messaggio di congratulazioni di Li Keqiang e Justin Trudeau per l'inizio dell'Anno del Turismo Cina-Canada : ... ampliando la cooperazione pragmatica nel commercio, nella scienza e la tecnologia, nell'istruzione, nella cultura e in progetti regionali, potenziando il coordinamento e la sinergia negli affari ...

Justin Trudeau colpisce ancora : il premier canadese balla in stile Bollywood durante una visita in India. Il video è virale : Non smette di stupire il premier canadese Justin Trudeau, che durante una visita istituzionale in India, a Nuova Delhi, ha improvvisato alcuni passi della Bhagram, una danza tradizionale. Il video ha fatto il giro del mondo (e dei social), anche se qualcuno, soprattutto sul web, non ha apprezzato e ha criticato il gesto del primo ministro L'articolo Justin Trudeau colpisce ancora: il premier canadese balla in stile Bollywood ...

Le foto di Justin Trudeau e famiglia in India : Che sono più o meno le foto che si fanno tutti durante una vacanza in India, elefanti compresi The post Le foto di Justin Trudeau e famiglia in India appeared first on Il Post.

Justin Trudeau - l’album di famiglia che arriva dall’India : Justin Trudeau è in India insieme alla moglie e ai tre figli. Si tratta della prima visita ufficiale del premier canadese e le foto di famiglia che arrivano da New Delhi e dintorni sono una più bella dell’altra. Quarantasei anni, occhi chiari, figlio d’arte (suo padre era Pierre Trudeau, primo ministro del Paese negli anni ’70 e ’80), Justin è subito stato soprannominato il «politico più figo» dai tempi di Barack Obama, ...