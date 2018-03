Jonathan Wilson | con Rare Birds dimostra di non essere solo un giovane hippie

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) Pochi artisti in circolazione sono stati così abili nel riportare in vita lo spirito del rock dei primi Anni 70, e in particolare le sonorità di Laurel Canyon, come. Dopo due gran bei dischi (Gentle Spirit del 2011 e Fanfare del 2013) che l’hanno fatto conoscere al grande pubblico, consi rivelaun personaggio più profondo e complesso di quel che la sua figura daproiettava. Reduce da una intensa collaborazione con Roger Waters – ha lavorato con l’ex Pink Floyd al suo ultimo album Is This The Life That We Really Want? e l’ha accompagnato anche nella sua tournée – inappare ispirato in ogni traccia: il disco, a cui hanno collaborato l’amico fidato Father John Misty, Lana Del Rey e i Lucius, ha impegnatoper cinque anni perché, spiega, “ho atteso che fosse esattamente come lo avevo immaginato, e sotto ogni punto di ...