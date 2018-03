Jonathan Kashanian Il suo atteggiamento nasconde una strategia? Isola dei famosi 2018

Valeria Marini e quei massaggi di Jonathan Kashanian : l'Isola dei Famosi scotta! : Valeria Marini ha già conquistato l'Isola dei Famosi, a pochi giorni dal suo , prosperoso, sbarco in diretta , GUARDA , . Il fatto è che in Honduras il sole scotta. E lei ha bisogno di un aiuto per ...

Jonathan Kashanian/ L'incontro con la madre e il grande desiderio : diventare padre! (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian ha potuto riabbracciare la madre durante la diretta de L'Isola dei Famosi e ha confessato il suo più grande desiderio per il futuro: diventare padre!(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:31:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Kashanian papà : "Tanto amore da dare - ma ho paura" (video) : Jonathan Kashanian, in nomination con Marco Ferri e Simone Barbato, durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, si lancia in una lunga riflessione che riguarda la sua vita affettiva: "Mia madre amerebbe vedermi sistemato, con una mia famiglia. Non voglio farlo per lei, voglio farlo per me". L'ex gieffino ha deciso di affrontare questo percorso all'Isola anche - e soprattutto - per guardarsi dentro: "Molte persone mi dicono che i ...

Jonathan Kashanian/ A rischio eliminazione - snobba Marco Ferri? Lo sfogo dell'amico (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian viene "bacchettato" da Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018. Il modello non digerisce il cambio di amicizie e si confronta con l'amico.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 / Tempo di bilanci per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (19 marzo) : A un giorno dalla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - Marco Ferri e Jonathan Kashanian amici per interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo, vincitrice di qualche edizione dell'Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato fa piangere Jonathan Kashanian : Jonathan Kashanian in lacrime a L’Isola 13 per ‘colpa’ di Simone Barbato E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta è stato Jonathan Kashanian a far molto parlare i numerosi telespettatori del reality show vip. Cosa è successo? Il ragazzo, parlando con la cantante Bianca Atzei, è scoppiato a piangere perchè deluso da Simone Barbato. Difatti quest’ultimo l’ha ...

Jonathan KASHANIAN/ Video - avrà un futuro scontro con Alessia Mancini? (Isola dei Famosi 2018) : JONATHAN KASHANIAN è sicuro che l'Isola dei Famosi 2018 abbia spaccato in due i concorrenti: ecco la sua teoria sui ruoli dei Naufraghi del reality. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:01:00 GMT)

Bianca Atzei/ Il bagno nuda con Jonathan Kashanian scaccia Max Biaggi dalla sua testa? (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso grazie all'avventura "hot" a Isla Bonita ed è riuscita a sostenere persino la più forte dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Isola dei Famosi : Jonathan Kashanian è finto? Parla ex gieffino : Jonathan Kashanian a L’Isola dei Famosi: la rivelazione choc di un ex gieffino Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E sul finire della trasmissione Jonathan Kashanian, proclamato mejor della settimana, ha rivelato di essere un bravo ragazzo, che vedrebbe il buono sempre in tutti. Una dichiarazione, che però non è piaciuta affatto a un ex concorrente del Grande Fratello, che sembra abbia avuto modo di ...

MARCO FERRI/ L'amicizia con Jonathan Kashanian è una finta? Lo scoop di Aida Nazar (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI nel mirino di Aida Nazar: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sarebbe in realtà omofobo ed attento agli interessi economici. Sarà vero?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:09:00 GMT)