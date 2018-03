Jiangsu Suning | Capello si dimette

Paletta diventa 'interista' : l'ex Milan firma col Jiangsu Suning : Come riporta la Gazzetta dello Sport Paletta ieri ha firma to un contratto biennale con il club cinese del Jiangsu Suning ; si tratta del club 'gemello' dell' Inter , visto che è gestito dalla ...

Ufficiale - Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Jiangsu Suning : i dettagli : La carriera di Gabriel Paletta proseguirà in Cina. Il difensore italo-argentino, svincolato dopo la fine del rapporto con il Milan, ha firmato con lo Jiangsu Suning , club che milita nella massima serie cinese, allenato da Fabio Capello. Ex di Atalanta e Parma, Paletta ha siglato con la società della Famiglia Zhang, proprietaria anche dell’Inter, un contratto biennale. L’operazione è stata condotta dagli agenti Martin Guastadisegno e ...

Calciomercato Inter - il retroscena : Sabatini aveva chiesto Alex Texeira allo Jiangsu - no di Suning : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso con i soli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha. Il sogno di riportare Javier Pastore in Serie A si è infranto sulla volontà di Suning di non mettere mano al portafoglio. Eppure sarebbero serviti circa 5 milioni per il prestito oneroso, ma il il colosso cinese è stato intrasigente. Nelle ultime ore di Calciomercato, però, la dirigenza nerazzurra le ha provate tutte per ...