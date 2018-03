Jiangsu | Capello ha deciso di dimettersi | gli aggiornamenti

calcioweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) E’ giunta al capolinea l’avventura dell’allenatore Fabiosulla panchina dello, il tecnico avrebbedidopo attente valutazioni. Un addio dettato dalle continue tensioni presenti all’interno della società, elementi che hanno spinto l’ex Ct dell’Inghilterra a comunicare allodi voler interrompere il proprio rapporto di lavoro. Inoltre il percorso in campionato non è stato entusiasmante con due sconfitte nelle prime tre giornate, al suo posto ecco Cosmin Olăroiu, allenatore romeno per il quale sono pronti tre anni di contratto. L'articolohadi: glisembra essere il primo su CalcioWeb.