Italiani uccisi in Libia | chiesti 2 anni per i vertici della Bonatti | “Cooperazione

(Di martedì 27 marzo 2018) Tre condanne a due, una richiesta di rinvio a giudizio e un parere favorevole per un patteggiamento. Sono le richiesteProcura di Roma nel procedimento a carico di quattro componenti del cdasocietàe del loro responsabileper l’azienda di Parma per il caso del rapimento di quattro tecnici, conclusosi con la morte di due di loro, avvenuto innel 2015. Gli imputati sono tutti accusati di cooperazione colposa nel delitto doloso. Il pm Sergio Colaiocco ha chiesto una condanna a duedi carcere, nel corso di un processo con rito abbreviato, per Paolo Ghirelli, presidentee per i componenti del cda, Dino Martinazzoli e Paolo Cardano. Chiesto, invece, il rinvio a giudizio per l’altro amministrare GiovDi Vicenzo che ha optato per il rito ordinario. Per Dennis Morson, responsabile nel paese nordafricano...