Italia Zola crisi calcio azzurro Serie A Insigne Verdi

Inghilterra- Italia - dubbio Gigio-Perin. Spinazzola torna a casa : le probabili formazioni : L'Italia continua a prepararsi per la sfida di martedì sera contro l'Inghilterra. La sconfitta contro l'Argentina ha portato alla luce quella che, al momento, è la realtà delle cose: una Nazionale che ...

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia : splendido trionfo dell'Igor Gorgonzola! Novara cala un fantastico tris : La cronaca. Coach Santarelli ripropone la stessa formazione di sabato, con Melandri e Danesi al centro, Fabris opposta a Wolosz, Bricio e Hill in banda e De Gennaro libero. Anche coach Barbolini ...

Sarri e Zola al Chelsea - colpo di scena clamoroso : il dopo Conte sarà Italiano - svelato il piano Abramovich : clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Sarri: per il dopo Conte, Abramovich lavora per portare al Chelsea l'allenatore del Napoli e Zola Un colpo di scena clamoroso che fa tremare Napoli. ...