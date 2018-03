Italia | Rivera | ' Bisogna ricostruire cultura e mentalità'

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : Coryn Rivera cerca il bis - Chantal Blaak e Marianne Vos le rivali. L’Italia punta su Longo Borghini : Tutto pronto per 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, che si correrà domenica e anche quest’anno vedrà alla partenza le più forti cicliste del mondo. Una corsa che varrà anche come terzo appuntamento del Women’s WorldTour, il massimo circuito del Ciclismo femminile. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della gara. Il percorso Partenza da Taino e arrivo posto a Cittiglio dopo 131 km. I primi ...

NEVE A ROMA - GELO FERMA TRENI IN TUTTA Italia/ Intercity arriverà alle 2 di notte - Tiburtina hub principale : NEVE a ROMA, caos TRENI in TUTTA ITALIA da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, maltempo Buran blocca il Paese. Ritardi, TRENI soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:00:00 GMT)

Precipitazioni su gran parte della penisola fino a Domenica quando arriverà in Italia una eccezionale ondata di gelo : Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell'Italia continuerà a determinare Precipitazioni su gran parte della penisola, anche a carattere temporalesco sulle regioni meridionali e a carattere nevoso, fino a quote di pianura, al nord-ovest e al centro.L'avviso prevede dal pomeriggio nevicate sulla Sardegna, mentre dalla tarda mattinata di domani si prevedono ancora nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, ...

Conti pubblici - previsioni Ue senza dati su deficit e debito : arriveranno dopo il voto. Italia resta ultima per crescita del pil : Nessun dato sull’andamento del deficit e del debito pubblico. Quel che salta all’occhio, nelle previsioni economiche d’inverno pubblicate mercoledì dalla Commissione europea, non sono i numeri che ci sono – e che Continuano a piazzare l’Italia buona ultima per crescita del pil – ma quelli che mancano. Le valutazioni periodiche di Bruxelles sui Conti pubblici dei Paesi Ue includono sempre stime sul progresso ...

Axon M - lo smartphone doppio di Zte arriverà anche in Italia : (Foto: ZTE) Quando i cinesi di Zte hanno annunciato il loro smartphone con doppio display Axon M, il dispositivo è stato accolto con curiosità e un pizzico di scetticismo: non è certo destinato a un pubblico vasto e già altri dispositivi simili proposti da altre aziende negli anni scorsi non sono riusciti a ottenere il successo sperato. Per Axon M però le cose potrebbero andare diversamente: Zte ha infatti dichiarato che il telefono, la cui ...

Surface Book 2 arriverà in Italia fra Marzo e Aprile : Microsoft ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo di Surface Book 2 in tanti nuovi mercati, compreso il nostro. Il brand Surface sta diventando sempre più maturo. Dopo il poco successo dei primi modelli con sopra Windows RT, Microsoft ha saputo rialzarsi trasformando questo brand in un esempio di stile amato e copiato in tutto il mondo. Non serve andare lontano per vedere le reazioni del pubblico a questi dispositivi: da Asus a ...