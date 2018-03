Italia occhio | non c' è solo l' Inghilterra

Gand-Wevelgem 2018 - tutti gli Italiani al via e le loro ambizioni. Trentin - è il tuo momento! Moscon punta del Team Sky al Nord - occhio a Colbrelli e Modolo : Il grande ciclismo si sta spostando al Nord. Già oggi, con l’E3 di Harelbeke, prenderanno il via due settimane intensissime, che ci condurranno fino allo spettacolo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix. Domenica, però, sarà il turno della Gand-Wevelgem 2018, classica storica del panorama internazionale: aperta sia ai velocisti più resistenti che hai colpi di mano, è una corsa molto particolare, tutta da seguire in quanto la fase ...

Meteo - Italia nell'occhio del ciclone. Burian porta temporali - grandine e neve : Burian porta l'Italia nell'occhio del ciclone. Stravolto nuovamente la scena Meteorologica sul Belpaese. Vortici ciclonici ricchi di precipitazioni nevose, piovose, temporalesche e con grandine ...

Meteo - Italia nell’occhio del ciclone : temporali e neve anche in pianura : L’ingresso del Burian ha stravolto la scena Meteorologica sul Paese. Vortici ciclonici ricchi di precipitazioni nevose, piovose, temporalesche e con grandine continuano a raggiungere il nostro mare creando maltempo e disagi.Continua a leggere

Questa è l'Italia del 2018 : fiacca - spocchiona e fallocrate : Molti hanno correttamente notato quanto la presenza femminile nel nuovo Parlamento sia nettamente inferiore alla metà nonostante il Rosatellum imponesse un'alternanza di genere al 50% nelle liste.La regola infatti delle pluricandidature è stata usata allo scopo di avvantaggiare la promozione di più uomini, ahimè anche con la complicità delle stesse donne.Ma la vera questione a mio avviso, non è quale sia ...

Draghi a Italia : 'Occhio a instabilità - euro irreversibile' : "Parlando in termini generali, il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito": lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi , dando una risposta generale a una domanda ...

L'industria Italiana strizza l'occhio al M5s : Dopo diversi mesi la politica si compatta, la Francia lo è con Macron. L'auspicio è che anche in Italia, dopo l'esito di voto, si entri nei fatti e si costruisca una stagione importante per il paese ...

SPILLO/ Occhio alle bugie di TrenItalia. E poi dicono che la gente non va a votare… : Un Frecciarossa da Verona a Milano, fermo in mezzo alla campagna. Le Fs che prendono in giro i passeggeri. E poi dicono che la gente non va a votare. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:11:00 GMT)Quei talenti senza terra in fuga dall'Africa, di G. CreditPOLITICA & MEDIA/ Malagò, Berlusconi, Cairo: quel bivio calcio-tv della Terza Repubblica, di G. Credit

Neve e gelo - Buran mette in ginocchio l'Italia : e martedì si replica : E gelo fu. Le previsioni meteo sono state rispettate: l’arrivo di Buran è stato – in effetti – un evento eccezionale. Questa mattina gli abitanti di Roma si sono svegliati con la città...

OLIMPIA MILANO CANTU'/ Streaming video e diretta Rai.tv : occhio a Cinciarini! Orario (Coppa Italia) : diretta OLIMPIA MILANO Cantù: Streaming video e tv, Orario e risultato live della partita valida per le Final Eight di Coppa Italia. Storia e tradizione nel quarto di finale a Firenze(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:50:00 GMT)

“Ma se è drogato…”. Isola dei Famosi - Francesco Monte la prenderà male… Nonostante le smentite - il ritorno anticipato in Italia e le mille parole spese per dichiarare la sua innocenza - ecco la “mazzata”. Questa di sicuro non se l’aspettava e metterà l’ex di Chechu ulteriormente in ginocchio : Il droga gate de L’Isola dei Famosi non finisce. Nonostante Francesco Monte, troppo sotto pressione per la vicenda, abbia deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras e tornare in Italia, il suo gesto estremo non è bastato. Perché, ovviamente, ora che è tornato, tutti gli chiedono, sempre, di parlare della stessa cosa. E, sull’altro fronte, Eva Henger continua a incalzare. E continua a ribadire lo stesso concetto: Francesco Monte ha ...

Impiantato il primo occhio bionico in Italia - una donna cieca potrà vedere luci e ombre : Per la prima volta in Italia, presso l'Unità di Oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, è stato eseguito l'impianto di una protesi sottoretinica - un vero e proprio modello di retina artificiale - ad una...

Elezioni : Scoma - Pinocchio Di Maio continua a mentire agli Italiani : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - “Il Pinocchio Di Maio continua a mentire agli italiani". Lo sostiene il senatore Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia, che aggiunge: “Il compitino di questi giorni è continuare a sostenere, in maniera falsa e in piena simbiosi grillina, che ‘in

Occhio bionico contro la cecità : primo innesto in Italia : Al San Raffaele impiantato sotto la retina un chip che ridarà la vista a una donna colpita da malattia degenerativa ereditaria

LIVE Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia in DIRETTA : il giorno del doppio. Azzurri - serve l’occhio della tigre per volare sul 2-1 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del confronto tra Giappone ed Italia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018. Una giornata decisiva per gli Azzurri, con la sfida che al termine del day-1 è sull’1-1. Spetterà molto probabilmente alla coppia di vecchio corso Fabio Fognini-Simone Bolelli affrontare McLachlan/Uchiyama e non saranno ammesse distrazioni. Serviranno gli occhi della tigre alla coppia ...