Italia | Fabbricini | ' Prossimo ct? Terremo conto dell' aspetto economico'

Nazionale - Fabbricini dà il benservito a Di Biagio : l’Italia avrà un nuovo Ct : Il Commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, ha già tacitamente bocciato Di Biagio. Le sue parole rilasciate alle tv prima della gara contro l’Argentina, rivelavano chiaramente l’intenzione d’andare a pescare altrove il nuovo Ct della Nazionale italiana, dopo la sconfitta contro l’Albiceleste poi, le parole assumono un senso ancor più chiaro. Fabbricini è alla ricerca di un big per la panchina, come rivelato dunque nel ...

Fabbricini su Argentina Italia - ct e Messi : Il commissario straordinario alla Figc prima dell'amichevole di Manchester Argentina Italia Fabbricini / Il commissario straordinario della Figc Fabbricini ha parlato a 'Rai Sport' prima dell'amichevole di Manchester Argentina-Italia : 'Le premesse le conosciamo. Siamo sicuri che faremo bene, è un grandissimo stadio. Sono convito che il gruppo è ben messo. Sono convinto ...

120 anni Figc - Fabbricini : 'Rinforziamo legame con calcio Italiano - che è storia del Paese' : Insieme alla Rai vogliamo onorare questo amore, nonostante l'assenza a un campionato del Mondo. Dobbiamo rinforzare legame forte e storico che c'è. Ci saranno tante iniziative, tra cui anche il ...

Italia - Fabbricini : 'Ct? Raccolte molte disponibilità'. Costacurta : 'Non sottovaluterei Di Biagio' : Qualche sorpresa? Il panorama Italiano offre tante soluzioni, abbiamo tra i migliori tecnici del mondo, la scelta sarà ampia anche se ci sono candidati più adatti di altri. Di certo chi verra' dovra' ...

Italia - Fabbricini : 'Il nuovo ct? Non escluse sorprese' : Qualche sorpresa? Il panorama Italiano offre tante soluzioni, abbiamo tra i migliori tecnici del mondo, la scelta sarà ampia anche se ci sono candidati più adatti di altri. Di certo chi verrà dovrà ...

Panchina Italia - importanti indicazioni su Conte : l’annuncio di Fabbricini : Panchina Italia – L’Italia ha ufficializzato l’arrivo di Di Biagio in Panchina per le amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, poi l’intenzione è quella di affidare la Panchina ad un big. Il commissario Roberto Fabbricini dà importanti indicazioni: “Conte? E’ vero che è stato riconfermato dal suo club col quale ha ancora un contratto di 18 mesi, ma siamo comunque molto attenti perchè tutto è possibile. Al ...

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio Italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Italia-nuovo ct - Fabbricini allarga le candidature : “Non solo i nomi che si sentono. Contatti già avviati…” : Italia-nuovo ct, Fabbricini allarga le candidature: “Non solo i nomi che si sentono. Contatti già avviati…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia-nuovo CT- Intervistato ai microfoni di “Tgcom24″, il nuovo commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Italia - Fabbricini e Costacurta : “ecco i nomi per la panchina” : “Di Biagio traghettatore sulla panchina dell’Italia? È prematuro dirlo ora, è un’ipotesi, ma non abbiamo ancora parlato con nessuno. Provvederemo a trovare una soluzione e ci aiuterà Costacurta”. Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc nominato dalla giunta del Coni ha parlato così ai microfoni di Sky: “Da Conte a Mancini, fino ad Ancelotti o Ranieri. Ma è tutto un discorso da affrontare. Nessuno è ...

Fabbricini - l’uomo di Malagò per risollevare il calcio Italiano : Commissario, pensaci tu. Il sistema-calcio italiano sta deragliando. Il caos è totale, il futuro è un azzardo. La Figc non ha un presidente, un paio di giorni fa è stata commissariata. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha scelto l’uomo cui affidare la patata bollente, ovvero il compito di traghettare la Federcalcio oltre la crisi. Si chiama Roberto Fabbricini, ha 72 anni, è romano, sposato co, Vilma, un figlio, da cinque anni – da ...