Italia | Di Biagio soddisfatto | “importante passo in avanti”

Inghilterra-Italia 1-1 - Di Biagio chiude l’avventura con un pareggio : Insigne evita un’altra sconfitta [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

L'Italia di Di Biagio riprende l'Inghilterra nel finale : finisce 1-1 a Wembley : L'Italia di Luigi Di Biagio prende fiato e solo nel finale riesce a pareggiare contro l'Inghilterra di Southgate. Gli azzurri, infatti, dopo aver perso per 1-0 contro l'Argentina a Manchester, hanno ripreso per i capelli, a Wembley, i padroni di casa dell'Inghilterra. La gara è stata abbastanza equilibrata, soprattutto nel primo tempo, con gli azzurri che sono pure andati più volte vicini al gol ma l'imprecisione e la bravura degli avversari ...

Italia - Southgate : 'DI Biagio? E' bravo e crede nei giovani : scelta di continuità' : Gareth Southgate , commissario tecnico dell' Inghilterra , ha parlato ai microfoni di Rai Sport di Gigi Di Biagio , ct ad interim dell' Italia . Queste le sue dichiarazioni: ' È un allenatore molto bravo che crede nella linea dei giovani e conosce l'ambiente . Per la federazione è una ...

Inghilterra-Italia 0-0 La Diretta Di Biagio lancia Donnarumma : Seconda amichevole per l'Italia di Di Biagio che, dopo l'Argentina, affronta l'Inghilterra a Wembley. Indipendentemente dal risultato di stasera non sembra esserci futuro sulla panchina...

Inghilterra-Italia LIVE 0-0 - ultima in panchina per Di Biagio? : Inghilterra-Italia LIVE, Azzurri di nuovo in campo dopo la sconfitta contro l’Argentina, adesso altra amichevole contro l’Inghilterra. Contro l’Albiceleste partita deludente per la squadra di Di Biagio, ritmi bassissimi e nel primo tempo poche occasioni, qualche difficoltà anche in fase difensiva ma a non convincere è stato l’atteggiamento. Nel frattempo a tenere banco è anche il futuro di Di Biagio, dovrebbe essere ...

Italia - Di Biagio : 'Verratti può dare di più. Voglio aprire un ciclo con Donnarumma' : Fino al 75' abbiamo tenuto testa ai vice-campioni del mondo. Perché dobbiamo distruggere tutto in un momento delicato? È un problema del calcio nazionale, ma forse non interessa più di tanto'.

Inghilterra-Italia - dalle 21.00 La Diretta Di Biagio lancia Donnarumma : Seconda amichevole per l'Italia di Di Biagio che, dopo l'Argentina, affronta l'Inghilterra a Wembley. Indipendentemente dal risultato di stasera non sembra esserci futuro sulla panchina azzurra per Di ...

Bye bye Di Biagio : l’Italia a Wembley va in cerca di gioco - gol e nuovo futuro : Bye bye Di Biagio: l’Italia a Wembley va in cerca di gioco, gol e nuovo futuro Da Manchester a Londra, dall’Etihad Stadium a Wembley. Dall’Argentina all’Inghilterra. Da Higuain (Messi non c’era) a Vardy (Kane è ko). L’Italia versione sparring partner, l’Italia senza Mondiale, senza gol e senza un vero ct (o per lo meno con […]

Italia sfida Inghilterra a Wembley. Di Biagio : "Avanti così - strada giusta". Ma è in arrivo nuovo ct : "Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo". Lo ha detto Roberto Fabbricini, commissario della Figc, a margine dell'assemblea dei club europei (Eca) in corso a Roma

Inghilterra-Italia - probabili formazioni e ultimissime : prove per il futuro e addio a Di Biagio : Inghilterra-Italia- Mancano ormai poche ore al match di stasera tra Inghilterra e Italia. Wembley da tutto esaurito. Il tecnico inglese, in conferenza stampa, ha sottolineato come gli azzurri, nonostante il periodo nero, restino senza dubbio un’ottima squadra, dotata di qualità. Tanti complimenti anche per Di Biagio: “E’ un allenatore preparatissimo. Io ho avuto modo di […] L'articolo Inghilterra-Italia, probabili ...

Italia - Di Biagio indica la via : “La strada è quella giusta ma dobbiamo migliorare” : Italia, Di Biagio indica la via: “La strada è quella giusta ma dobbiamo migliorare” Dopo la sconfitta con l’Argentina, l’Italia si appresta ad affrontare l’Inghilterra. E Gigi Di Biagio non pensa al futuro sulla panchina azzurra. “dobbiamo migliorare rispetto alla sfida contro l’Argentina – ha spiegato -. Ma abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, creando […]

Italia - Di Biagio : "Gioca Donnarumma. Gran secondo tempo con l'Argentina" : Luigi Di Biagio, Getty Images Dopo Manchester, Londra: il destino non è stato gentile con Gigi Di Biagio. Nella città del City c'è una virtuale statua equestre di Roberto Mancini, che portò in Blue la ...

Di Biagio : 'Italia - giocherà Donnarumma'. Bonucci : 'Rinascita non facile' : Ha grandi margini di crescita e può diventare il più forte portiere del mondo '. Lo ha detto il difensore della Nazionale, Leonardo Bonucci , alla vigilia della sfida amichevole di Wembley contro l'...

Italia - Di Biagio : 'Le parole di Costacurta? Un problema che non mi riguarda'. Bonucci : 'Tempo per tornare quelli di prima' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Pellegrini ha detto che è stufo di vedere gli altri vincere e mi ha fatto sorridere perché ...