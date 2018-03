Isola | lite per una pentola tra Amaurys e Simone Barbato | ' Mi vuoi picchiare?'

FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà eliminata? Video - l'accesa lite con Nino Formicola - ma lui... (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI è riuscita a diventare la vincitrice morale dell'Isola dei famosi 2018. Riuscirà a superare indenne le nomination di questa sera, martedì 27 marzo?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Valeria Marini lite con Alessia Mancini e Francesca Cipriani/ Lascia il programma? (Isola dei famosi 2018) : Valeria Marini al centro dell’Isola dei famosi 2018. La showgirl ha conquistato Simone Barbato, duetta con Bianca Atzei e litiga con Alessia Mancini.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:20:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018 - LITE VALERIA MARINI-FRANCESCA CIPRIANI/ “Cornacchia scornacchiata - tarantola… basta!” : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: ancora critiche per Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino svela un possibile colpo di scena per VALERIA Marini e Francesca CIPRIANI(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018 - LITE SIMONE BARBATO-FRANCO TERLIZZI/ Elena Morali e Rosa Perrotta spettegolano : ISOLA dei FAMOSI 2018, alta tensione tra SIMONE Barbato e Franco TERLIZZI dopo l'ultima puntata live: i due si scambiano parole durissime minacciando schiaffi e pugni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:42:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - lite Simone Barbato-Franco Terlizzi/ Confronto tra Valeria Marini e Francesca Cipriani : Isola dei Famosi 2018, alta tensione tra Simone Barbato e Franco Terlizzi dopo l'ultima puntata live: i due si scambiano parole durissime minacciando schiaffi e pugni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Simone Barbato/ Lite con Jonathan durante le nomination : "Eravamo amici - ma tu..." (Isola dei famosi) : Simone Barbato salvo dal televoto, ma proprio con l'altro reduce dal giudizio del pubblico Jonathan ha una brutta Lite dopo le nomination finali della puntata de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:44:00 GMT)

Valeria Marini - lite con Francesca Cipriani?/ Tuffo senza salvagente dall'elicottero (Isola dei Famosi 2018) : Valeria Marini sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:43:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Lite con Stefano De Martino : si scaglia contro l'inviato dopo... (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani entra nel mirino del gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018: solo Jonathan Kashanian sembra difenderla. Entrerà in nomination?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:25:00 GMT)

AMAURYS PEREZ/ Video - lite con Gaspare : ecco cosa gli rinfaccia a muso duro (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ è entrato in scontro persino con Gaspare, per via di un difetto caratteriale del comico. Fuori dall'Isola dei Famosi 2018, la moglie invece risponde alle accuse.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:47:00 GMT)

Lite scoppiata tra ex concorrenti dell’Isola dei famosi : minacce e paura Video : L’#Isola dei famosi continua a far parlare di sé. Tra alcuni ex naufraghi sono spuntate nuove accuse che hanno portato a nuovi litigi ed aggressioni. Oltre a quello tra Eva Henger e Francesco Monte, a venire a galla è stato anche il contrasto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Che cosa è successo? Craig Warwick accusa Franco Terlizzi a Domenica Live A Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso, è tornato a parlare Craig Warwick. In ...

Eva Henger - cannagate/ La "benedizione" di Costanzo - nuova lite con Alessia Marcuzzi? (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger continua a tenere accesi su di sé i riflettori dell'Isola dei Famosi 2018: da Filippo Nardi a Alessia Marcuzzi, qualcosa sembra essersi risolto.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:23:00 GMT)

Lite Francesca Cipriani vs Stefano De Martino/ Isola dei Famosi 2018 - la prova va male e lei sbotta : Francesca Cipriani infuriata, litiga con Stefano De Martino a causa della nuova prova del migliore all'Isola dei Famosi 2018. "Non è giusto, volevo almeno provare"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Isola - il retroscena : è lite tra Francesca Cipriani e De Martino : E alla fine Francesca Cipriani è riuscita a “litigare” anche con il mite Stefano De Martino. L&rsquo...

Isola 2018 - tutta la verità sulla chiusura dopo la lite tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi : L'Isola 2018 chiude dopo la lite di Alessia Marcuzzi ed Eva Henger? Pare - e sottolineiamo "pare" - che lo sfogo della conduttrice avvenuto nell'ultima puntata non sia piaciuto a chi potrebbe prendere un provvedimento (di non si sa quale tipo) contro di lei. Sono solo ipotesi, forse anche fin troppo fantasiose, ma la notizia si è diffusa e nessuno al momento ha smentito. Sicuramente Alessia non tarderà a chiarire la situazione. Nell'ultima ...