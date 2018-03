Isola dei famosi | Valeria Marini ritirata sarà in studio | anticipazioni 27 marzo

Jonathan Kashanian/ Il suo atteggiamento nasconde una strategia? (Isola dei famosi 2018) : Settimana difficile per Jonathan Kashanian all'Isola dei famosi 2018. L'ex vincitore del Grande Fratello è stato duramente criticato da Simone Barbato per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Elena Morali/ Tra pettegolezzi e uno scandalo che la mette a rischio espulsione... (L’Isola dei famosi 2018) : Elena Morali, continua la sua avventura isolata ora cosa accadrà? Con Rosa Perrotta non mancano i pettegolezzi e c'è anche uno scandalo che la vede protagonista. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Marco Ferri/ Torna in studio dopo l'eliminazione - cosa racconterà? (L'Isola dei famosi 2018) : Marco Ferri, il figlio dell'ex difensore dell'Inter Torna in studio dopo l'eliminazione. cosa racconterà al pubblico nel salotto di Alessia Marcuzzi stasera? (L'Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:58:00 GMT)

Isola dei Famosi : Gabriele Parpiglia risponde alle accuse di Striscia : Gabriele Parpiglia risponde all’attacco di Striscia la Notizia prima dell’Isola Ieri Striscia la Notizia ha accusato l’autore dell’Isola dei Famosi Gabriele Parpiglia di mettere in giro fake news, utilizzando il giornale in cui lavora e le trasmissioni di cui è l’autore. Tutto è nato dallo scandalo nominato corna-gate, che coinvolgerebbe Amaurys e Cecilia Capriotti. La moglie dello sportivo a Domenica Live ha ...

Francesco Monte/ Il flirt con Paola Di Benedetto è una montatura? (Isola dei famosi 2018) : Francesco Monte continua a essere protagonista dell'Isola dei famosi 2018, dopo aver precocemente abbandonato il programma. Il canna gate e il flirt con Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:50:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI / “Fili - non ne posso più!ì (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI preoccupata delle sorti del suo programma. Il suo sfogo dopo le continue polemiche sul caso ‘canna- gate’, nonché il cambio di programmazione dal prossimo venerdì 6 aprile.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - diretta live - info streaming - puntata 27 marzo : ... in alternativa, la si può vedere anche in live streaming e in streaming on demand sui vari siti ufficiali legati alla popolare trasmissione Mediaset . La diretta testuale dell'Isola dei famosi ...

Simone Barbato/ Valeria Marini per dimenticare Elena Morali? (L'Isola dei famosi 2018) : Simone Barbato, il simpatico mimo riuscirà a superare l'ennesimo televoto al quale è sottoposto? Sfida con Franco Terlizzi e Francesca Cipriani complicatissima. (L'Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Franco Terlizzi/ L'amicizia con Valeria Marini lo salverà dall'eliminazione? (Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 208 Franco Terlizzi sin è allontanato da Francesca Cipriani mentre ha stretto un bel rapporto con Valeria Marini, a cui ha fatto numerose confessioni.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:52:00 GMT)

Rosa Perrotta/ La rinascita all'"Isola che non c'è"(Isola dei famosi 2018) : Rosa Perrotta continua la sua avventura all'Isola dei famosi 2018. La ex tronista di Uomini e Donne si trova da qualche settimana sull'Isola che non c'è con Elena Morali.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:45:00 GMT)

Giucas Casella/ Tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? (L'Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella, l'illusionista Tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? Da giorni ormai sta spingendo per rientrare in gara nel reality di Canale 5. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:40:00 GMT)

Eva Henger - canna-gate/ Giucas Casella "scarica" l'ex naufraga (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger ha mentito oppure ha detto la verità? La ex naufraga che ha fatto esplodere il "canna-gate" continua a essere smentita dagli altri compagni di avventura.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Mara Venier/ Tra Francesco Monte ed Eva Henger - una farsa! La polemica del cachet...(L’Isola dei famosi 2018) : Mara Venier, l'opinionista protagonista delle polemiche sul riavvicinamento tra Francesco Monte ed Eva Henger giovedì al Maurizio Costanzo Show. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:12:00 GMT)

Angela Rende - moglie di Amaurys Perez/ Corna-gate all'Isola dei Famosi 2018 : stasera tutta la verità? : Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, è certa della fedeltà di suo marito, recentemente accusato di averla tradita sull'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:04:00 GMT)