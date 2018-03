Isola dei Famosi | Striscia pubblica l' audio integrale della Rinaldi | Eva non è una

Valeria Marini seduce - anche - Simone Barbato prima di lasciare l' Isola dei Famosi : i massaggi sono hot : Valeria Marini non ha perso un minuto della sua , breve, permanenza sul l'Isola dei Famosi , in Honduras , SPECIALE 1 - SPECIALE 2 , . Già, perché se da un lato ha mostrato le sue curve esplosive , ...

L'Isola dei Famosi : la Bruganelli attacca Striscia per difendere la Marcuzzi : Ormai da diverse settimane Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, dedica in quasi ogni puntata serale uno spazio di una decina minuti alL'Isola dei Famosi per denunciare le presunte irregolarità all'interno del programma di Magnolia, senza risparmiare pesanti accuse e offese ai danni della conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo tutto questo attacco mediatico Sonia Bruganelli ha deciso d'intervenire sui social in difesa proprio della ...