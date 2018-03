Isola dei Famosi 2018 | decima puntata del 27 marzo in diretta | Valeria Marini torna in

“Calmati - calmati!”. Isola dei Famosi : è rissa. Naufraghi stremati - affamati e nervosi : le conseguenze sono inevitabili. Quello che è accaduto non ha precedenti : Ormai siamo in dirittura d’arrivo e all’Isola dei Famosi i Naufraghi iniziano seriamente ad affilare le lame. Ormai il nervosismo è alle stelle: la fatica, le condizioni di vita, la scarsezza di cibo e la tensione della gara hanno fatto letteralmente esplodere il ‘gigante buono’. Amaurys Perez è sbottato. L’ex pallanuotista era uscito per un’esplorazione e al suo ritorno ha mostrato chiari segni di insofferenza nei riguardi di Francesca ...

Isola dei Famosi 2018 - diretta streaming 27 marzo - decima puntata : info social - televoto e blogging : Durante il prime-time di Canale 5, il live blogging offrirà una cronaca esaustiva e dettagliata di tutto quello che accade durante la diretta grazie ad aggiornamenti continui, minuto per minuto, e ...

L’Isola dei Famosi : Amaurys furioso chiude i rapporti con Simone : Amaurys Perez perde le staffe all’Isola 13: lo scontro con Barbato Tra poche ore ci sarà la decima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E nell’ultimo daytime andato in onda poco fa su Canale 5 c’è stato un durissimo scontro tra Amaurys Perez e il mimo di Zelig Simone Barbato, che ha lasciato i tantissimi telespettatori davvero di stucco. Cosa è successo? In pratica l’ex campione di pallanuoto, ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria se ne va - chi verrà eliminato? Video : Martedì 27 marzo, torna in prima serata su Canale 5, l'#Isola dei Famosi. Giunto alla sua decima puntata, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, cerchera' di migliorare gli ascolti, piuttosto deludenti, di questa stagione. Proprio per risollevare l'audience, è stata inviata in Honduras una 'sirena speciale': #Valeria Marini. La Marini vince la prova e lascia l'Isola Dopo un'intensa - e calda - settimana in Honduras, la Valeriona ...

Isola dei Famosi : “Malore per i naufraghi”. Bruttissima situazione per i concorrenti - tanto che Valeria Marini (l’unica a stare bene) si è dovuta trasformare in infermiera e occuparsi di ognuno di loro. Momenti di vera preoccupazione : Malore per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 e qualche preoccupazione da parte della produzione. Grazie a una prova superata da Valeria Marini, tutti i concorrenti hanno potuto assaporare un ricco pranzo. Dopo settimane trascorse mangiando il minimo indispensabile, i naufraghi hanno fatto fatica a digerire tutto quel cibo e così si sono sentiti poco bene, pare questa l’ipotesi più probabile. Nessuna intossicazione, ...

Isola dei Famosi - Nino Formicola sempre più nervoso : Alessia Mancini gli volta le spalle : Isola dei Famosi, Nino Formicola nervoso: Alessia Mancini delusa dal suo comportamento pronta a voltargli le spalle Il gruppo formato da Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei sembra avere i primi momenti di instabilità all’Isola dei Famosi. A far vacillare l’unione dei tre naufraghi, come mostrato oggi durante il day time, pare sia stato […] L'articolo Isola dei Famosi, Nino Formicola sempre più nervoso: Alessia ...

L'Isola dei Famosi 2018 puntata 27 marzo : Amaurys contro Francesca e Simone : ...

Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro all’Isola dei Famosi : Bianca Atzei semifinalista? Anticipazioni 27 marzo : Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro all'Isola dei Famosi dove è in atto un vero e proprio terremoto ad un passo dalla nuova diretta del 27 marzo. Il reality show di Canale 5 torna in onda questa sera, intorno alle 21.30, con nuove nomination e un nuovo eliminato ma sicuramente, tra i temi della serata, ci saranno Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro nel daytime di questo pomeriggio. Ad un passo dalla diretta, i due hanno finito ...

Isola dei Famosi - Valeria Marini : un naufrago ha perso la testa per lei? (Video) : L'Isola dei Famosi è arrivata alla decima puntata, che andrà in onda questa sera (live dalle 21.10 su TvBlog) su Canale 5. Valeria Marini ha dovuto confessare ai suoi compagni d'avventura di non essere una vera concorrente, e ha dovuto salutare gli altri naufraghi, più o meno contenti. Ma la sua breve permanenza sull'Isola non ha lasciato tutti indifferenti: c'è infatti un naufrago che, a quanto pare, avrebbe perso la testa per ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato : "Jonathan è uno stratega" : I dissapori all'Isola dei Famosi tra Simone Barbato e Jonathan Kashanian, non si placano. I battibecchi sono ormai all'ordine dei giorno, adesso anche su argomenti che non li riguardano direttamente. Poche ore fa, infatti, si sono trovati a discutere al termine di un dibattito riguardo Valeria Marini. prosegui la letturaIsola dei Famosi, Simone Barbato: "Jonathan è uno stratega" pubblicato su Gossipblog.it 27 marzo 2018 16:18.