Isola | chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I nuovi indizi

Isola - lite per una pentola tra Amaurys e Simone Barbato : 'Mi vuoi picchiare?' : Si scaldano gli animi sull' Isola dei Famosi, complice la fame i naufraghi hanno i nervi tesissimi. A scatenare il putiferio è una pentola che Amaurys al rientro dalla pesca trova ancora sporca: 'Ora ...

Isola - giorni 63-64. La furia di Amaurys contro Simone Barbato : «Maligno - calcolatore e opportunista. Che schifo!» : Isola dei Famosi 2018 - Amaurys Perez Manca poco alla decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 ma intanto i naufraghi sono alle prese con i litigi. In particolare è Amaurys Perez ad infuriarsi con Simone Barbato, reo di aver aspettato la presenza delle telecamere per affrontare una discussione. Bianca e Alessia, invece, hanno da ridire su Nino Formicola. Sarà lui la prossima vittima del gruppo? Isola dei Famosi, giorni 63 e 64| Alessia e ...

L’Isola dei Famosi : Amaurys furioso chiude i rapporti con Simone : Amaurys Perez perde le staffe all’Isola 13: lo scontro con Barbato Tra poche ore ci sarà la decima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E nell’ultimo daytime andato in onda poco fa su Canale 5 c’è stato un durissimo scontro tra Amaurys Perez e il mimo di Zelig Simone Barbato, che ha lasciato i tantissimi telespettatori davvero di stucco. Cosa è successo? In pratica l’ex campione di pallanuoto, ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria se ne va - chi verrà eliminato? Video : Martedì 27 marzo, torna in prima serata su Canale 5, l'#Isola dei Famosi. Giunto alla sua decima puntata, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, cerchera' di migliorare gli ascolti, piuttosto deludenti, di questa stagione. Proprio per risollevare l'audience, è stata inviata in Honduras una 'sirena speciale': #Valeria Marini. La Marini vince la prova e lascia l'Isola Dopo un'intensa - e calda - settimana in Honduras, la Valeriona ...

DIRETTA - Isola Dei Famosi : chi uscirà tra Francesca - Franco e Simone? : Oggi martedì 27 marzo andrà in onda una nuova puntata dell'Isola Dei Famosi. Quest'ultima settimana è stata abbastanza particolare per i naufraghi presenti a Playa Dos. Hanno dovuto ospitare Valeria Marini, pensando che fosse una nuova concorrente, ma la showgirl è uscita allo scoperto durante il weekend, facendo prima vincere a tutti i naufraghi una succulente prova ricompensa, per poi abbandonare l'Isola e tornare in rotta verso l'Italia. ...

Isola - tutti dimagriti tranne una. Bianca Atzei "è ingrassata di un chilo" : tutti dimagriti, tranne una. È singolare quanto è successo nelle ultime settimane all?Isola dei Famosi, reality celebre per la sua ?capacità? di cambiare...

BIANCA ATZEI / Ingrassata di un chilo? La colpa è di Max Biaggi! (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 BIANCA ATZEI ha ritrovato il sorriso. La cantante ha legato con Jonathan Kashanian e l'ultima arrivata Valerina Marini. Canzoni in spiaggia per il trio. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Elena Morali/ Tra pettegolezzi e uno scandalo che la mette a rischio espulsione... (L’Isola dei famosi 2018) : Elena Morali, continua la sua avventura isolata ora cosa accadrà? Con Rosa Perrotta non mancano i pettegolezzi e c'è anche uno scandalo che la vede protagonista. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Isola dei Famosi - la moglie di Amaurys : "Non mi ha tradito. Querelo chi lo diffama" : Sono giorni che non si fa altro che parlare della presunta notte di passione avvenuta fra due naufraghi 'impegnatissimi in Italia' prima di sbarcare ufficialmente all' Isola dei Famosi . A lanciare l'...

“È successo qualcosa”. Corna all’Isola dei Famosi - spuntano i nomi. La bomba dei due amanti clandestini – impegnatissimi in Italia – era stata sganciata da Signorini. Ma ora quel fuorionda compromettente inchioda i naufraghi. Caos alle porte : Chi lo segue, ma anche chi non lo segue ormai lo sa: l’edizione de L’Isola dei Famosi di quest’anno è costellata di scandali. A partire dal canna-gate, caso scoppiato durante la seconda puntata del reality che ancora sta facendo discutere parecchio. La verità ancora non si è saputa e quindi siamo rimasti tutti col dubbio: Francesco Monte ha fumato marijuana come sostiene Eva Henger o no? Lui ha sempre negato ma i fuori onda e tutti gli audio ...

Isola - esplode il caso "corna-gate" : chi sono i concorrenti che avrebbero tradito il loro partner? : Un breve riassunto delle “puntate precedenti” e il mistero si infittisce sempre di più: ci sono stati o no i tradimenti sull’Isola dei famosi? Ormai, archiviato il canna-gate che ha visto principalmente protagonisti...

Isola dei Famosi 2018 - Flavio Montrucchio a Verissimo : "Alessia Mancini? 4 giorni di viaggio per vederla pochi minuti" : L'attore e conduttore Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello e marito di Alessia Mancini, concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda su Canale 5, è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante l'ultima puntata andata in onda su Canale 5 di Verissimo.Flavio Montrucchio, che a breve tornerà sul piccolo schermo alla conduzione di 4 Mamme, programma in ...