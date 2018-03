Isola | anticipazioni decima puntata | il “destino” di Valeria Marini; polemiche tra i

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria se ne va - chi verrà eliminato? Video : Martedì 27 marzo, torna in prima serata su Canale 5, l'#Isola dei Famosi. Giunto alla sua decima puntata, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, cerchera' di migliorare gli ascolti, piuttosto deludenti, di questa stagione. Proprio per risollevare l'audience, è stata inviata in Honduras una 'sirena speciale': #Valeria Marini. La Marini vince la prova e lascia l'Isola Dopo un'intensa - e calda - settimana in Honduras, la Valeriona ...

Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro all’Isola dei Famosi : Bianca Atzei semifinalista? Anticipazioni 27 marzo : Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro all'Isola dei Famosi dove è in atto un vero e proprio terremoto ad un passo dalla nuova diretta del 27 marzo. Il reality show di Canale 5 torna in onda questa sera, intorno alle 21.30, con nuove nomination e un nuovo eliminato ma sicuramente, tra i temi della serata, ci saranno Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro nel daytime di questo pomeriggio. Ad un passo dalla diretta, i due hanno finito ...

L'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 27 marzo : anticipazioni : Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, ha anche una striscia quotidiana, affidata a Stefano De Martino, che raccoglie il racconto giornaliero delle avventure dei naufraghi in Honduras. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, la diretta del daytime. L'Isola dei Famosi 2018 | Concorrenti I concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018 sono: Bianca Atzei, Amaurys Perez, Nino Gapsare Formicola, Alessia ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria se ne va - chi verrà eliminato? : Martedì 27 marzo, torna in prima serata su Canale 5, l'Isola dei Famosi. Giunto alla sua decima puntata, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, cercherà di migliorare gli ascolti, piuttosto deludenti, di questa stagione. Proprio per risollevare l'audience, è stata inviata in Honduras una 'sirena speciale': Valeria Marini. La Marini vince la prova e lascia l'Isola Dopo un'intensa - e calda - settimana in Honduras, la Valeriona Nazionale, ...

