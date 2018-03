Isola 2018 | Valeria Marini torna in Italia | buone notizie per Amaurys

Blastingnews

: Pacifico: l'isola di plastica è sempre più enorme. 'Una massa di spazzatura grande tre volte la Francia' [news aggi… - repubblica : Pacifico: l'isola di plastica è sempre più enorme. 'Una massa di spazzatura grande tre volte la Francia' [news aggi… - LaStampa : Tanzania, l’isola che difende gli albini in fuga da trafficanti e stregoni - repubblica : Pacifico: com'è grande l'isola di plastica -

(Di martedì 27 marzo 2018) Domani, 27 marzol'appuntamento con i naufraghi in Honduras., arrivata sull'nella scorsa puntata tornerà in. Andiamo a scoprire chi sono i personaggi in nomination e chi sarà il decimo eliminato di questa edizione.inDopo aver trascorso una settimana intensa in Honduras, sull'dei Famosisi appresta are in. Il suo obbiettivo era quello di scoprire i segreti dei personaggi e di riappacificarsi con Francesca Cipriani. Vedremo in studio se sarà riuscita a portare al termine il proprio compito oppure no. Quanto sta, che il suo obbiettivo personale,ovvero quello di riappacificare con Francesca, dopo una incomprensione in un programma televisivo, sembra non averlo portato a termine, più per una scarsa volontà della Cipriani. Chi c'è in nomination? I 3 personaggi scelti dai compagni, ...