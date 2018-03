huffingtonpost

: Iscritto e ignorato. Calenda al Pd: 'Basta lotte fra caminetti e gigli' - HuffPostItalia : Iscritto e ignorato. Calenda al Pd: 'Basta lotte fra caminetti e gigli' -

(Di martedì 27 marzo 2018) Al Pd "mi sono, ho fatto due riunioni in sezione e ho presenziato alla direzione. Fine". E precisa che il reggente Maurizio Martina non l'ha cercato: "Non ultimamente. Ma il mio riferimento nel Pd è Paolo Gentiloni, con lui parlo spesso". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Carlo, in una intervista al Corriere della Sera. Deluso?"No. Penso siano impegnati a tenere insieme il partito e questa è giustamente la loro priorità. Mi permetto di osservare che sarebbe meglio evitare la lotta fra. Invece bisogna far riavvicinare al Pd tante persone di qualità, facendo una grande campagna per le iscrizioni e coinvolgendo persone da fuori".Interrogato se prepari la sua candidatura a leader del fronte moderato,spiega:"Ho sempre fatto quello che ho detto. Mi dicevano che ero il candidato di Berlusconi e non l'ho mai ...