huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Ipotesi Delrio - Nannicini per i capigruppo di Camera e Senato - FerruccioGaspa1 : RT @HuffPostItalia: Ipotesi Delrio - Nannicini per i capigruppo di Camera e Senato - FerruccioGaspa1 : RT @eziomauro: Pd, per i capigruppo di Camera e Senato spunta l'ipotesi Delrio-Nanninicini - repubblica : RT @eziomauro: Pd, per i capigruppo di Camera e Senato spunta l'ipotesi Delrio-Nanninicini -

(Di martedì 27 marzo 2018) A poche ore dalle assemblee diconvocate per eleggere iPd, è ancora in corso un braccio di ferro nel partito. L'tuttora più probabile è che vengano nominati Andrea Marcucci ale Lorenzo Guerini alla. Ma il reggente Maurizio Martina sta proseguendo in queste ore i colloqui e gli incontri per trovare una sintesi che consenta una scelta unitaria senza andare alla conta. In questa chiave, circolanoalternative ad almeno uno dei due nomi.E se a Montecitorio si continua a citare come possibile mediazione il profilo di Graziano, a Palazzo Madama spunta l'di un renziano "meno esposto" rispetto a Marcucci: Tommaso. Una scelta del genere, però, presenterebbe più di una controindicazione: mentre Marcucci è unre esperto e apprezzato,è alla sua prima ...