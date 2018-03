“Io rifatta? Guardate qui” Paola Ferrari da urlo | Striscia la Notizia le dà della

caffeinamagazine

: @nmirotti @50GENNY @nappi43 anche io !!! pensa che era cosi rifatta che a 25 ne dimostrava 35 !!! ??????Giuro! - valentino730 : @nmirotti @50GENNY @nappi43 anche io !!! pensa che era cosi rifatta che a 25 ne dimostrava 35 !!! ??????Giuro! - isola_francy : @GiusiZambuco Ma cosa vuoi? Mi cooi ogni cosa che scrivo sei te che hai paura bella mia anzi brutta! 'L'oca rifatta… - coachelloo : RT @paolaferrari_og: Visto che qualcuno si OSTINA A DIRE CHE MI SONO RIFATTA LE LABBRA, questa solo io a 15 anni . Anche le tette sono vere… -

(Di martedì 27 marzo 2018), 58 anni il prossimo 6 ottobre), dichiara guerra a ”la”. Pochi giorni fa il famoso telegiornale satirico di Canale cinque aveva mandato in onda il servizio sui ”Fatti e rifatti” dichiarando che ”sfoggia un nuovo design”. Insomma, una battuta su ipotetici interventi di chirurgia estetica ai quali avrebbe fatto ricorso la signora del calcio che, questa volta, non ci sta e replica su Twitter: “Visto che qualcuno si OSTINA A DIRE CHE MI SONOLE LABBRA, questa solo io a 15 anni . Anche le tette sono vere ma su quelle vi dovete fidare”, ha scritto la conduttrice di Novantesimo minuto sul suo account. Non contenta, come prova, ha pubblicato anche una foto che la ritrae quindicenne e in splendida forma. La giovaneè bellissima, un viso perfetto, i capelli scuri che mettono ancor più in ...