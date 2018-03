huffingtonpost

: 'Io e la mia matita'. Un libro racconta l'amore per il disegno (e la passione per la matita nera e gialla) in tutte… - HuffPostItalia : 'Io e la mia matita'. Un libro racconta l'amore per il disegno (e la passione per la matita nera e gialla) in tutte… - MariannaSoc : I metodi di mia sorella per calmare l'ansia da prestazione: «Se sbagli ti pianto una matita nel cuore.» - fedram67 : RT @VentagliP: “Era come se qualcuno avesse alzato la punta di una matita invisibile e zitto zitto avesse cancellato la mia presenza. Tutto… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Un volume illustrato in cui lanon è solo strumento tecnico che porta al risultato finale, bensì protagonista indiscussa. Si intitola Io e la miaed è la creatura di Paola Lomuscio, illustratrice pugliese che ha fatto della suaper quellaa righe gialle e nere una vera ragione di vita.Un articolo di cancelleria che prende vita, trasformandosi ogni volta in qualcosa di nuovo: il manico di una chitarra, il gambo di un fiore o addirittura una sigaretta stretta tra le labbra di un cantante famoso. Un progetto originale e divertente, di cui abbiamo parlato con l'artista.Come ti sei avvicinata al mondo dell'illustrazione?Ho sempre amato disegnare e ho frequentato l'Istituto d'Arte. Poi una mattina, mentre scarabocchiavo sul più classico dei fogli, mi son detta: "Perché non ritrarre lastessa nei miei disegni?". Le idee ...