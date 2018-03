Inter | Sabatini | Avrei voluto costruire di piùOra aspetto gli eventi

Walter Sabatini parole d'addio all'Inter : 'Sarebbe stato bello costruire qualcosa in più' : Parla al passato, come se fosse una storia già chiusa. Al nostro Andrea Paventi, che glielo fa notare, risponde scherzandoci su: "Non me ne sono reso conto, sono distratto". Il coordinatore tecnico ...

Sabatini lascia l’Inter? Nuove voci dopo l’addio di Capello a Suning : Sabatini lascia l’Inter? Nuove voci dopo l’addio di Capello a Suning Terremoto ai vertici tecnico-dirigenziali dell’Inter? Più che una domanda, questa può essere una constatazione su quello che si sta scrivendo e dicendo in queste ore. Sembra che il plenipotenziario Walter Sabatini stia per rompere il suo contratto con Suning: dunque con l’Inter e pure […]

Inter - Sabatini : 'Sarebbe stato bello costruire di più' : 'Stiamo discutendo in un clima di totale serenità e reciproco rispetto: aspettiamo gli eventi e di più non fatemi dire...': Così il dt di Suning, Walter Sabatini, conferma a Sky, uscindo dal suo ...

Inter e Suning perdono pezzi : via Sabatini e Capello : Terremoto in casa Suning. Walter Sabatini si è dimesso lasciando vacante il posto di responsabile dell’area sportiva. Il dirigente avrebbe chiesto

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco cosa sta succedendo Video : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andra' in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in societa' non si respira aria di serenita', anzi, in questi ...

Sabatini-Suning : la preoccupazione degli Interisti - gli sfottò dei milanisti : Web scatenato: si ride poco nel mondo social. O meglio, ancora non si ride. Il terremoto nel mondo Suning, per ora, più che ilarità dalle fazioni opposte sta lanciando inquietanti segnali di preoccupazione all'interno del popolo nerazzurro. Tra i tanti giornalisti che rilanciano notizie ...

Inter - dalla Cina : 'Walter Sabatini verso l'addio' : MILANO - Dopo nove mesi sembra arrivata al capolinea l'avventura di Fabio Capello alla guida del Jiangsu Suning, il club cinese che condivide la proprietà con l'Inter. E presto potrebbe concludersi ...

Inter - SABATINI CHIUDE IL CONTRATTO CONTRATTO CON SUNING?/ Le voci della possibile risoluzione : INTER, Walter SABATINI ha chiesto la risoluzione? Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ultime ore, il dt di Suning avrebbe spedito una lettera di dimissioni: ecco il motivo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Inter - l'indiscrezione su Walter Sabatini : ha chiesto la risoluzione del contratto : All'Inter scoppia la grana Walter Sabatini. Secondo un'indiscrezione raccolta dalla Gazzetta dello sport, il manager avrebbe chiesto due settimane fa la risoluzione del contratto con Suning. Bocce cucite sui motivi ufficiali avanzati dal dirigente Interista, reduce da mesi di tensione con la ...

Sabatini lascia l'Inter? Voci non confermate - ma... : In Cina Capello si dimette da Suning. A Milano si parla di disaccordo fra il club e il direttore tecnico. Che cosa succede?

Inter - addio con Sabatini : ecco i motivi del divorzio : Inter, rottura con Sabatini. La squadra nerazzurra è concentrata sul campionato, in particolar modo continua la corsa Champions League, il netto successo contro la Sampdoria ha riportato fiducia dopo un periodo di appannamento. Ma si pensa anche al futuro del club, in particolar modo si avvicina sempre di più il divorzio con Sabatini. Il contratto potrebbe non essere rinnovato, questa l’indiscrezione di Premium Sport. Il contratto del dirigente ...

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...

