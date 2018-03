Inter | Nicola Berti denunciato per favoreggiamento

Nicolas Sarkozy incriminato : Intervista fiume alla TV Nazionale per difendersi ed accusare : Anche se il giorno dopo la scarcerazione, durante un’Intervista fiume alla TV Nazionale Nicolas Sarkozy, (attualmente in stato di libertà provvisoria, ma che non può lasciare il suo Paese) ha tenuto a smentire ogni accusa, ovviamente, parlando di fonti inattendibili, di fatti visibili e condivisibili, di una famiglia, quella dei Gheddafi (un Clan), che ci avrebbe messo troppo tempo per accusarlo. Dieci anni dopo, perché? Nel cosiddetto ...

Nicolas Sarkozy sarà Interrogato anche oggi : Si trova in stato di fermo da ieri: l'inchiesta riguarda i presunti finanziamenti illeciti provenienti dalla Libia per la sua campagna presidenziale del 2007 The post Nicolas Sarkozy sarà interrogato anche oggi appeared first on Il Post.

Finanziamento libico alla campagna elettorale del 2007 : nuovo Interrogatorio per Nicolas Sarkozy : Nel novembre del 2016, durante le primarie del partito I Repubblicani, l'intermediario Ziad Takieddine aveva affermato di avere trasportato 5 milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 per consegnarli a Claude Gueant (ex segretario generale dell'Eliseo) e poi a Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'Interno

Maltempo : Interdetto lo stadio S. Nicola - rinviata la partita di serie B Bari-Spezia : A causa del Maltempo e della neve, il prefetto di Bari ha interdetto l'utilizzo dello stadio San Nicola di Bari e di conseguenza non sarà possibile disputare la partita di calcio Bari-Spezia serie B prevista alle 20.30 di oggi. La decisione è stata presa per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.