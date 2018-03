Inter | ecco il piano per tenere Rafinha

Inter - Brozovic continua a stupire : ecco il gesto che ha sorpreso tutti Video : L'#Inter ha ripreso ieri gli allenamenti per preparare la sfida contro il Verona, che si giochera' sabato prossimo, alle ore 15 allo stadio Meazza. I nerazzurri sembrano usciti definitivamente dalla crisi dopo il buon pareggio contro il Napoli per 0-0 e la vittoria schiacciante contro la Sampdoria per 5-0 allo stadio Ferraris di Genova, che ha visto il ritorno al gol di Ivan Perisic dopo più di tre mesi e il poker di Mauro Icardi, arrivato a ...

Calciomercato Inter - tutti su Skriniar : ecco la valutazione del club nerazzurro : Calciomercato Inter, tutti PAZZI DI Skriniar – L’Inter sta disputando una stagione fino al momento altalenane, il netto successo però contro la Sampdoria ha riportato un pò di fiducia per la qualificazione alla prossima Champions League. Un calciatore che si è messo sicuramente in mostra è il difensore Skriniar, il centrale nerazzurro è finito nel mirino del Barcellona ma non solo, secondo la stampa estera anche di Manchester City e ...

[Il retroscena] Salvini all'Interno - Di Maio al Welfare : ecco il governo centrodestra-M5s : Io ho fatto un'altra battaglia politica. Non ho condiviso queste scelte", segnala. Lui guardava - come altri nel suo partito - ad un asse privilegiato con il Pd, che, però, si è chiamato fuori da ...

Incredibile novità sul Milan - i cinesi pensano alla cessione. Ecco chi è Dmitry Rybolovlev - il magnate russo Interessato al club : Negli ultimi giorni, le notizie riguardanti la situazione finanziaria del Milan si stanno facendo alquanto preoccupanti il presidente Li non sembra avere i soldi necessari per ripianare il debito con Elliott e il fondo americano sarebbe pronto a rilevare il Milan per metterlo all’asta. Fra i possibili compratori ci sarebbe anche Dmitry Rybolovlev, nome che non è nuovo agli ambienti calcistici. Il magnate russo è infatti l’attuale presidente del ...

Rocco Siffredi Intervistato da Peter Gomez - ecco cosa dirà Video : Questa sera 23 marzo a' La Confessione', trasmissione che andra' in onda alle 23,00 sul canale NOVE di Discovery Italia, verra' trasmessa l'intervista condotta da Peter Gomez a #Rocco Siffredi. Il giornalista italo-statunitense ha posto all'attore a luci rosse più famoso d'Italia diverse domande riguardanti il mondo dell'erotismo e non solo. Il conduttore ha domandato all'attore hard cosa ne pensasse delle critiche che da sempre riceve Lapo ...

Calenda : "Ecco perché il progetto del fondo coincide con l'Interesse pubblico" : Milano, mercoledì scorso. A precisa domanda il ministro dell'Industria Carlo Calenda risponde netto: «Il progetto di Elliott è coincidente con quello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico». ...

Vegas Jones : «In Bellaria c’è tutto quello che sono ora». Ecco la nostra video Intervista : Se hai tenuto d’occhio le nostre Instagram Stories, ti sarai accorto che qualche giorno fa noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare Vegas Jones per fare quattro chiacchiere sul nuovo album “Bellaria”. Uscito venerdì 23 marzo, il disco rappresenta al meglio la vita di Vegas in questo momento. Nella video intervista che trovi qui di seguito, Vegas ci ha raccontato tantissime cose: dai suoi spunti di ispirazione ai ...

Che ne dite di 1000 minuti - 50 SMS e 5 GB di Internet a 5 euro al mese? Ecco Kena Special : Volete 1000 minuti, 50 SMS e 5 GB di Internet a 5 euro al mese? Ecco come attivare la nuova offerta Kena Special! L'articolo Che ne dite di 1000 minuti, 50 SMS e 5 GB di Internet a 5 euro al mese? Ecco Kena Special proviene da TuttoAndroid.

Tutto il meglio della Ginnastica italiana e Internazionale - in diretta su Volare.Tv. Ecco il palinsesto 2018! : Intanto, Ecco qui, l'offerta fantasmagorica su www.volare.tv : palinsesto VOLARE.TV 2018 MANIFESTAZIONI IN diretta STREAMING MANIFESTAZIONE SEZIONI CITTÀ DATA World Cup Series , Individual Apparatus, ...

Inter Hellas Verona - streaming e diretta TV. Ecco come vederla : Il servizio in streaming sarà disponibile sulle piattaforme on line di Sky e Mediaset, rispettivamente Sky Go e Premium Play. Sarà inoltre disponibile la cronaca in diretta sulla pagina Facebook di ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l’Intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Amico di Putin - re del gas : ecco chi è Usmanov - il russo Interessato al Milan : Usmanov ha una partecipazione nelle quote dell'Arsenal da cui presto potrebbe uscire e sta meditando un nuovo investimento nel mondo del calcio. Grande Amico di Vladimir Putin, il signore del gas ...