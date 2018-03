Inter e Suning perdono pezzi | via Sabatini e Capello

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco cosa sta succedendo Video : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andra' in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in societa' non si respira aria di serenita', anzi, in questi ...

Sabatini-Suning : la preoccupazione degli Interisti - gli sfottò dei milanisti : Web scatenato: si ride poco nel mondo social. O meglio, ancora non si ride. Il terremoto nel mondo Suning, per ora, più che ilarità dalle fazioni opposte sta lanciando inquietanti segnali di preoccupazione all'interno del popolo nerazzurro. Tra i tanti giornalisti che rilanciano notizie ...

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco cosa sta succedendo : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andrà in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in società non si respira aria di serenità, anzi, in questi ...

Inter - SABATINI CHIUDE IL CONTRATTO CONTRATTO CON SUNING?/ Le voci della possibile risoluzione : INTER, Walter SABATINI ha chiesto la risoluzione? Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ultime ore, il dt di Suning avrebbe spedito una lettera di dimissioni: ecco il motivo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Tronchetti Provera : “Il rapporto tra Pirelli e Inter continua. Suning non tradisca i tifosi” : "Uno stadio pieno non va tradito, bisogna tenerne conto. Mi auguro che si vada nella direzione giusta", ha spiegato l'ad di Pirelli L'articolo Tronchetti Provera: “Il rapporto tra Pirelli e Inter continua. Suning non tradisca i tifosi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - incontro con Wanda Nara : la clamorosa richiesta di Suning Video : In casa #Inter a tenere banco è la trattativa per il rinnovo del centravanti argentino, #Mauro Icardi. Il poker alla Sampdoria prima della sosta, decisivo per lo 0-5 finale, ha certificato come Maurito sia tornato in grande forma dopo un infortunio all'adduttore che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese, vedendolo tornare in campo nel match contro il Napoli, pareggiato 0-0. Un poker che ha portato il capitano nerazzurro a quota ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi crede nel progetto Suning. Rinnovo? Vale ogni giorno di più' : Ed è uno dei migliori centravanti al mondo, lo dicono i numeri". "Rinnovo? ogni giorno che passa, Mauro Vale sempre di più" Il presente dice che Mauro Icardi ha superato quota 100 gol in Serie A e ...

Inter - Spalletti ha ritrovato Icardi. A Suning il compito di blindare l'attaccante : In un colpo solo, l'Inter ritrova continuità, gol e Icardi. Insomma, ritrova quel gioco che in questi tre mesi Luciano Spalletti aveva smarrito per strada fino a scivolare al quinto posto. Il 5-0 in ...

CDS Inter - pronto il triplo colpo : è arrivato l'ok di Suning : Il Corriere dello Sport, stamane, rilancia tre trattative per l'Inter, con Suning che avrebbe dato il definitivo assenso per chiudere colpi importanti in vista della prossima stagione. La società di Corso Vittorio ...

Inter - Suning pronto a pagare la clausola di un top della Serie A? Video : L'#Inter ha fermato il Napoli, ma a fare rumore più che il buon risultato contro la seconda forza del campionato sono state le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Per la prima volta il tecnico ha abbandonato quel modo di essere filo societario che lo aveva contraddistinto per quasi tutta la stagione, sottolineando come l'attuale rosa non abbia tutta la qualita' che gli si riconosce dall'esterno. Un malcontento che parte da lontano e che era ...

L'Inter non ha qualità? Spalletti va all'attacco ma l'affondo contro Suning fa male alla squadra : Le parole nel post Inter-Napoli sono inequivocabili: il tecnico nerazzurro sente di non avere un gruppo qualitativamente all'altezza della Champions

Moratti : “Inter - donna affascinante e viziata; aiutiamo Suning” : Moratti: “Inter, donna affascinante e viziata; aiutiamo Suning” “L’Inter non è solo una squadra di calcio, è un’interpretazione della vita che io ho trovato grazie a un padre meraviglioso che lavorava affinchè si realizzasse un grande futuro. L’Inter è una donna affascinante difficile e viziata. Per me è stato un privilegio essere responsabile e presidente […] L'articolo Moratti: “Inter, donna ...

Marino : 'Suning deve colmare il gap con la Juve perché l'Inter non può...' : 'l'Inter non può mai fare una politica di basso profilo, deve assolutamente colmare il gap con la Juventus e vincere con una proprietà forte come Suning'.

Moratti : "Inter donna affascinante e viziata. Aiutiamo Suning. E Ronaldo..." : L'ex presidente alla presentazione del libro per i 110 anni: "Ronaldo su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso"