Inter | dalla Cina | ' Walter Sabatini verso l' addio'

Avvocatessa truffava i clienti spacciandosi per la sorella di Cantone : Interdetta dalla professione : truffava i suoi clienti spacciandosi per la sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e millantando il suo intervento risolutivo: la Procura di Benevento ha chiesto e...

Finanziamenti dalla Libia - Sarkozy formalmente indagato dopo 2 giorni di Interrogatorio : Secondo Le Monde l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti Finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato ascoltato a partire da martedì mattina.Continua a leggere

Sarkozy indagato e in libertà condizionata per i finanziamenti dalla Libia. Interrogato per 25 ore : Nel dicembre 2007 Sarkozy, eletto da poco, accolse con tutti gli onori Gheddafi a Parigi - le immagini della sua tenda piantata nei sontuosi giardini della presidenza fecero il giro del mondo - salvo ...

RIFORMA PENSIONI/ Dalla Bce stop a Interventi sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Intervista a Varoufakis : "Contro Facebook l'Ue prenda esempio dalla Cina - ma garantendo i cittadini e non lo Stato" : "Dovremmo fare come la Cina e dire a Facebook: se vuoi operare in Europa sappi che i cittadini sono proprietari dei loro dati e se vuoi venderli devi chiedere loro il permesso".Yanis Varoufakis ama le provocazioni. Ma questa sul modello cinese da seguire contro gli abusi di Facebook e Cambridge Analytica proprio non lo è. Dall'alto (o dal basso) della sua storia di censure, il regime di Xi Jinping ha qualcosa da insegnare all'Europa anche ...

L'Inter tenta il grande colpo dalla Roma - pronto un clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...

LIVE Sampdoria-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : palo colpito dalla Samp : Al Var agirà Mazzoleni coadiuvato da Paganessi A tra poco con il LIVE Sampdoria-Inter Notizie sul tema Sampdoria-Inter, dove vedere il match in diretta tv e LIVE streaming oggi 18/03 Serie A, nuovi ...

La ragazza italo-egiziana uccisa dalla baby gang diventa un caso Internazionale : Ed era il mondo per me. Cercava di aiutare tutti. Non è giusto: avevo bisogno di aiuto ed è arrivato dopo, quando era morta'. Accuse sono state lanciate anche contro i medici dell'ospedale dove la ...

Inter - LUCIANO SPALLETTI/ “La Champions passa dalla Sampdoria" e punta su Ivan Perisic e Mauro Icardi : INTER, parla LUCIANO SPALLETTI: “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della Samp(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:58:00 GMT)

Ferreyra - dalla spinta al raccattapalle alla Serie A : Samp e Inter ci provano : Facundo Ferreyra è balzato agli onori della cronaca sportiva non per i gol, ma per il gesto folle durante il ritorno dell'ottavo di finale di Champions contro la Roma andato in scena martedì. L'argentino dello Shakhtar ha spinto un ...

Il film di Tomb Raider è stato apprezzato dalla critica Internazionale? : Il film di Tomb Raider riesce a sfatare la maledizione che sembra colpire tutti i lungometraggi tratti dai videogiochi? La risposta semplicistica di fronte alle valutazioni della critica internazionale sembrerebbe purtroppo negativa ma mettendo i risultati in prospettiva si tratta comunque di un balzo in avanti da non ignorare per questa categoria.Per sapere cosa ne pensiamo noi di Eurogamer.it vi invitiamo a leggere la nostra recensione mentre ...

Duterte ritira le Filippine dalla Corte penale Internazionale : ... e mentre tutti gli sforzi sono concentrati sulla guerra alla droga, nel sud delle Filippine cresce e prospera un'enclave jihadista tra le più pericolose del mondo'. Sempre sul Foglio abbiamo ...