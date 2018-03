Intasca la pensione della nonna morta da 10 anni

Roma - Intasca per anni la pensione della madre morta : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Ha continuato a ritirare la pensione della mamma deceduta, 2mila euro al mese, incassando in totale 135mila euro. Si tratta di una 60enne di Ardea, in provincia di Roma, ...

Roma - Intasca per anni la pensione della madre morta : Ha continuato a ritirare la pensione della mamma deceduta, 2mila euro al mese, incassando in totale 135mila euro . Si tratta di una 60enne di Ardea , in provincia di Roma, scoperta dai finanzieri del ...