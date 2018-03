Inizio riprese per Captain Marvel : A oggi, il film ha incassato oltre 1.2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Black Panther è il 19° film consecutivo della Marvel ad aprire al primo posto al botteghino statunitense: un numero da ...

Indiana Jones 5 - Spielberg ufficializza l'Inizio delle riprese del film : ... ancora senza titolo ufficiale, vedrà quasi sicuramente il ritorno di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più famoso del mondo, dopo le vicende viste nel precedente Indiana Jones e il Regno del ...

Winx in carne e ossa su Netflix - attesa per l'Inizio delle riprese : Leggo. Netflix farà trasformare le popolari fatine di Winx Club, che hanno segnato un'epoca per le bimbe di ieri e per l'animazione italiana, in eroine in carne e ossa. Le riprese devono ancora ...

Ufficiale la data di Inizio riprese di Gomorra 4 - prima stagione senza Marco D’Amore : Sembra che sia Ufficiale la data di inizio riprese di Gomorra 4. La serie Sky nata dal romanzo e da un'idea di Roberto Saviano, tornerà il prossimo anno (o a fine 2018) con i nuovi episodi, i primi senza Marco D'Amore e il suo personaggio, Ciro l'Immortale. Il giovane ha chiuso il cerchio morendo per mano di Genny Savastano, su sua stessa richiesta, proprio per evitare un'altra guerra e per permettere all'amico di avere il suo lieto fine in ...

Data Inizio riprese de La Porta Rossa 2 a Trieste : Lino Guanciale torna sul set da maggio : Finalmente c'è l'ufficialità per l'inizio delle riprese de La Porta Rossa 2. La Fvg Film Commission, tramite Ansa, ha comunicato che Lino Guanciale e il cast della fiction gireranno i nuovi episodi nuovamente a Trieste, a partire da questa primavera, come si era già vociferato in precedenza. Alla regia de La Porta Rossa 2 ci sarà ancora Carmine Elia, che ha effettuato a Trieste quattro giorni di sopralluoghi con lo scenografo Marco Belluzzi. ...

Un Passo dal Cielo 5 - data Inizio riprese : Daniele Liotti già sul set : Daniele Liotti è già sul set? Le riprese sono già iniziate? Sfortunatamente no e tutti si chiedono quale sia per Un Passo dal Cielo 5 la data di inizio delle riprese dell’amatissima fiction Rai? I telespettatori di Rai 1 sono stufi di attendere news in merito ad una delle loro fiction preferite e vorrebbero già vedere le nuove puntate, ma la serie non andrà in onda prima della prossima stagione televisiva visto che le riprese devono ...

Svelato il numero di episodi di Stranger Things 3 e la data di Inizio riprese : una stagione più corta? : Finalmente, dopo mesi di aspettative e anticipazioni, Netflix ha Svelato il numero di episodi di Stranger Things 3, e c'è una bella notizia: gli attori torneranno sul set per girare la nuova stagione molto prima del previsto. La cattiva notizia è che il prossimo capitolo sarà più corto del precedente. A riportare la notizia è TVLine che ha riportato il numero di episodi di Stranger Things 3. La produzione svilupperà otto episodi totali, uno ...