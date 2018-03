calcioweb.eu

: Infortunio #Izzo, nuovo stop per il difensore del #Genoa - CalcioWeb : Infortunio #Izzo, nuovo stop per il difensore del #Genoa - Telenord : Genoa, nuovo stop per Izzo: infortunio al polpaccio per il difensore -

(Di martedì 27 marzo 2018)– La giornata topica a livello di carichi, contraddistinta da una doppia seduta sia per ilche per la Spal, è passata portando una buona e una cattiva notizia all’interno degli uffici di Villa Rostan occupati dallo staff tecnico. Adel Taarabt è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, partecipando sia alla seduta mattutina di matrice atletica e tattica, sia alle partitelle tematiche pomeridiane di orientamento tecnico. Si è invece dovuto fermare per un affaticamento muscolare a un polpaccio Armando, che sarà sottoposto ad accertamenti medici nei prossimi giorni, per desumere un quadro indicativo della situazione. LEGGI ANCHE –> Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato, per l’attacco occhi su Alfredo Donnarumma L'articoloper ildelsembra essere il primo su CalcioWeb.